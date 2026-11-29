وافتتح الجناح الشاب محمود صلاح التسجيل للأهلي في الدقيقة 15، بضربة رأس إثر متابعته تمريرة من الجانب الأيمن أرسلها محمد هاني، واضعا الكرة على يمين حارس الفريق الأنجولي.

وأضاف المغربي أشرف بنشرقي الهدف الثاني في الدقيقة 32، بضربة رأس أخرى، بعد متابعته كرة عرضية من الجانب الأيسر أرسلها علي محمود.

وواصل الأهلي سيطرته في الشوط الثاني، حيث عزز البديل طاهر محمد طاهر تقدم الفريق بهدف ثالث في الدقيقة 46، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت على يمين حارس الضيوف.

وعاد طاهر ليهز الشباك مجددا في الدقيقة 84، مسجلا الهدف الرابع للأهلي والثاني له شخصيا، بعدما تابع ضربة رأس من زميله المغربي أشرف داري تصدى لها حارس بريميرو دي أوغوستو، قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وجاء هدف طاهر الثاني بعدما أهدر زميله أحمد سيد زيزو ركلة جزاء في الدقيقة 56، إثر ركلة تسبب فيها طاهر، لكنه سدد الكرة بعيدا عن المرمى.

وبهذا الفوز، حصد الأهلي، المتوج باللقب عام 2014، أول ثلاث نقاط في مشواره بالمجموعة، ليتصدر الترتيب بفارق نقطتين أمام الرجاء البيضاوي المغربي وأسكو دي كارا التوغولي، اللذين تعادلا من دون أهداف في الجولة ذاتها، فيما بقي بريميرو دي أوغوستو بلا نقاط في المركز الأخير.

ويمنح الانتصار الأهلي دفعة معنوية، ويعيد الهدوء نسبيا إلى الفريق بعد خسارته أمام بيراميدز صفر-2 في الدوري المصري الممتاز، الاثنين الماضي، وهي الهزيمة التي أعقبتها مغادرة المدرب المغربي الحسين عموتة منصبه، ليتولى المدرب الوطني سامي قمصان المسؤولية خلفا له، بعدما تراجع الفريق إلى المركز الثالث في ترتيب المسابقة المحلية.