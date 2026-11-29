سجل أهداف الفريق الكتالوني، كل من لامين يامال وداني أولمو ورافينيا "هاتريك" في الدقائق 2 و20 و50 و83 و91.

في المقابل، سجل المهاجم الجابوني المخضرم بيير إيمريك أوباميانج الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة التاسعة.

بهذه النتيجة، يعزز برشلونة تربعه على الصدارة برصيد 39 نقاط ليوسع الفارق إلى 5 نقاط مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، وإلى 6 نقاط مع غريمه الأزلي ريال مدريد الذي سقط بخسارة مفاجئة على ملعبه أمام ديبورتيفو لافيس بنتيجة 1 - 2، السبت.

ويرفع هذا الفوز من معنويات برشلونة ومدربه الألماني هانسي فليك قبل مواجهة حاسمة في سباق اللقب عندما يستضيف أتلتيكو مدريد على ملعب كامب نو، يوم الأربعاء.

في المقابل، تلقى لا كورونيا خسارته الثانية تواليا والخامسة في مشواره ببطولة الدوري هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز 13.

لم يمنح الفريقان الفرصة للجماهير الحاضرة في المدرجات لالتقاط الأنفاس بل افتتح برشلونة النتيجة بهدف مبكر للغاية بعد مرور أقل من دقيقتين عبر يامال الذي مرر كرة أرضية، فوتها زميله داني أولمو بمهارة شديدة دون أن يلمسها، ليخدع الحارس وتدخل الشباك.

لكن لا كورونيا صحح موقفه سريعا بهدف أوباميانج الذي استغل خطأ ساذج من باو كوبارسي مدافع برشلونة الشاب، لينفرد بالمرمى ويضع الكرة بمهارة شديدة من فوق الحارس.

ورفع أوباميانج الذي سبق أن ارتدى قميص برشلونة لأشهر قليلة في النصف الثاني لموسم 2021 / 2022 رصيده إلى 6 أهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم.

استمرت الإثارة المبكرة في المباراة عندما مرر أنتوني جوردون كرة عرضية من الجهة اليسرى قابلها أولمو برأسه في الشباك.

وكاد برشلونة أن يعزز تفوقه بهدف ثالث في الشوط الأول بعد عدد من المحاولات الهجومية، أخطرها تسديدة يامال أبعدها الحارس بمساعدة القائم الأيمن.

وكان النجم البرازيلي رافينيا اللاعب الأبرز في الشوط الثاني بتسجيله ثلاثة أهداف(هاتريك).

بدأ رافينيا الثلاثية بضربة رأس بعد عرضية من يامال في الدقيقة 50، وبعدها بثمان دقائق سجل يامال هدفا ألغته تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" بداعي التسلل.

استسلم أصحاب الأرض نسبيا، واستغل فليك الفرصة لمنح الفرصة لعدد من البدلاء والعائدين من الإصابة مثل أندريس كريستنسن ورودري وجافي وجوليس كوندي وكريم أديمي.

ووسط سيطرة تامة للفريق الكتالوني، أضاف رافينيا الهدف الثاني له والثالث لفريقه بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعدها أضاع ديبورتيفو لا كورونيا فرصتين لتقليص الفارق عبر أوباميانج وزكريا الدهشوري.

واختتم رافينيا الخماسية بهدف في الوقت بدل الضائع مستفيدا من هدية جديدة لزميله يامال، ليرفع رافينيا رصيده إلى 18 هدفا في صدارة هدفي الليجا، ويحتفل بالهدف رقم 22 في جميع المسابقات.