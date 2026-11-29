واحتسب حكم اللقاء سيزار سوتو غرادو ركلة جزاء لصالح بيلينغهام في البداية.

وبعد مراجعة اللقطة، أوصى حكم تقنية الفيديو "الفار"، خورخي فيغيروا، حكم المباراة بإعادة النظر في قراره.

وكشف موقع صحيفة "موندو ديبورتيفو"، الأحد، عن التسجيلات الصوتية للمحادثة التي دارت بين الحكمين.

وفي التسجيلات، قال حكم الفيديو: "سيزار، أوصيك بالتوجه إلى الشاشة لتقييم إمكانية إلغاء قرار احتساب ركلة الجزاء. أخبرني عندما تصل إلى الشاشة، حسنا؟".

وأثناء توجه حكم اللقاء إلى شاشة المراجعة بجانب الملعب، أوقف فريق تقنية الفيديو اللقطة عند لحظة سقوط اللاعب الإنجليزي.

وبمجرد وصوله إلى الشاشة، قال الحكم: "أنا هنا، أنا هنا. اعرض اللقطة لي".

وأوضح حكم الفيديو: "حسنا، يمكنك أن ترى هنا أنه يلمس الكرة، وأن اللاعب يسقط دون أي احتكاك واضح. هذه أفضل زاوية تصوير متاحة لدي، سيزار".

ورد حكم المباراة قائلا: "حسنا، لاعب ألافيس يلمس الكرة. لا، إنه يلمسها أولا هنا. حسنا، جيد، ممتاز، أرى ذلك، أرى ذلك. إنه يلقي بنفسه على الأرض، ولا يوجد أي احتكاك بينه وبين لاعب ألافيس. حسنا، سألغي قرار احتساب ركلة الجزاء، وسأوجه إليه إنذارا بسبب التمثيل".

وإلى جانب إلغاء قراره الأول، أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه لاعب خط الوسط الإنجليزي، مبررا ذلك في تقريره الرسمي عن المباراة بالقول: "تعمد السقوط على الأرض، مدعيا تعرضه لمخالفة داخل منطقة الجزاء".

وأدى هذا الإنذار إلى طرد بيلينغهام، الذي كان قد حصل على بطاقة صفراء قبل ذلك بـ14 دقيقة، بسبب اعتراضه على أحد القرارات التحكيمية.

وأشار الحكم في تقريره إلى أن الإنذار الأول جاء بسبب "إبداء الاعتراض بالأقوال والأفعال والإشارات على أحد قراراتي".

ولم يتطرق تقرير الحكم إلى رد فعل اللاعبين عقب صافرة النهاية، عندما أحاطوا به، حتى إن مندوب فريق ريال مدريد، ميخيا دافيلا، اضطر إلى التدخل لإبعاد اللاعبين عن سيزار.

جدير بالذكر أن بيلينغهام سيغيب عن مواجهة ريال سوسيداد، الأربعاء، بسبب إيقافه لمباراة واحدة.