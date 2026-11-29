وتقدم المجري دومينيك سوبوسلاي لليفربول في الدقيقة الخامسة، قبل أن يدرك إيفرتون التعادل في الدقيقة 25، بعدما سجل المدافع الهولندي جيريمي فريمبونغ هدفا بالخطأ في مرمى فريقه.

ورفع ليفربول رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، متأخرا بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي الثالث وبرايتون الثاني، وبفارق 6 نقاط عن أرسنال المتصدر، الذي يواجه سيتي في وقت لاحق الأحد.

في المقابل، رفع إيفرتون رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثامن.

وكان ليفربول قد حقق 3 انتصارات متتالية، بفوزه على كريستال بالاس 3-1 ومانشستر يونايتد 4-0 في الدوري الإنجليزي، وكلوب بروج البلجيكي 3-0 في دوري أبطال أوروبا.

ونجح إيفرتون في تفادي خسارة جديدة، بعدما سقط أمام برينتفورد برباعية نظيفة في الجولة الماضية.

كما حرم التعادل ليفربول من تحقيق انتصاره الرابع تواليا على جاره إيفرتون، الذي لم يحقق أي فوز في ديربي ميرسيسايد منذ 24 أبريل 2024.