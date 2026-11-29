وقال مورينيو، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المسؤولية تقع على عاتقي، فقدنا نقاطا لم يكن بوسعنا التفريط فيها".

وأضاف "أعتقد أننا افتقدنا للحيوية البدنية. لعبنا أمام فريق يجيد التنظيم الدفاعي فقط، واللعب على الهجمات المرتدة".

وأوضح أن ألافيس اعتمد على التكتل الدفاعي بخمسة لاعبين في الخط الخلفي وثلاثة في الهجوم، مشيرا إلى أن ريال مدريد استحوذ على الكرة لكنه افتقد القدرة على الاختراق والوصول إلى منطقة الجزاء الخصم.

وأشار المدرب البرتغالي "من السهل الاستحواذ على الكرة، لكن من الصعب التقدم بها والوصول إلى منطقة جزاء المنافس"، مشيرا إلى أنه لم يرغب في إجراء تغييرات كثيرة حتى لا يخاطر بفقدان توازن الفريق.

وأوضح "لم نخسر بسبب الحكم، بل خسرنا بسبب أنفسنا، وفي هذه الحالة بسببي أنا، باعتباري المسؤول عن الفريق".