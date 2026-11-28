وبذلك، أنهى ألافيس سلسلة ‌انتصارات الفريق الملكي التي استمرت 10 مباريات في جميع المسابقات، ‌وملحقا ‌بهم أول هزيمة على أرضهم هذا الموسم.

وسجل توني مارتينيز هدفا في الشوط الأول، وهز أنخيل بيريز الشباك ‌في الشوط الثاني، بينما ‌قلص ⁠كيليان مبابي الفارق لريال مدريد.

وتلقى جود بلينجهام لاعب وسط ريال مدريد بطاقة صفراء ثانية لتعمد السقوط داخل ⁠منطقة الجزاء ‌في الدقيقة 88، واحتسب الحكم ⁠في البداية ركلة جزاء لكنه ⁠تراجع عن قراره وطرد اللاعب الإنجليزي ⁠بعد مراجعة اللقطة.

وبهذه الهزيمة يتراجع ريال مدريد إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف أتلتيكو مدريد و3 نقاط ‌عن المتصدر برشلونة، الذي يواجه ديبورتيفو لا كورونيا الأحد.