وفي المجموعة الأولى، حقق الترجي التونسي فوزا كبيرا على ضيفه ويلييت الأنغولي بثلاثية نظيفة، بينما حسم بيراميدز المصري القمة العربية في المجموعة الرابعة بتغلبه على ضيفه المغرب الفاسي المغربي بهدفين دون رد.

أول فوز للزمالك

سجل الأنغولي شيكو بانزا هدف المباراة الوحيد للزمالك في الدقيقة الخامسة، ليتقاسم الفريق صدارة المجموعة مع مولودية الجزائر، الذي عاد من العاصمة التنزانية دار السلام بفوز متأخر بالنتيجة نفسها.

واحتفل الزمالك بعودته إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى منذ ثلاثة مواسم، إذ يأمل الفريق المصري في إنهاء غياب دام نحو ربع قرن عن التتويج باللقب، الذي أحرزه للمرة الخامسة والأخيرة عام 2002.

ولم تمض سوى أربع دقائق على انطلاق المباراة حتى تقدم الزمالك، بعدما أرسل عمر جابر عرضية متقنة من الجهة اليمنى، قابلها أحمد شريف برأسية قوية تصدى لها حارس الإفريقي عبد المهيب شماخ، لكن شيكو بانزا تابع الكرة المرتدة من مسافة قريبة وأسكنها الشباك.

وفي الدقيقة 28، أنقذت العارضة الفريق التونسي من استقبال الهدف الثاني، بعدما أطلق الفلسطيني عدي الدباغ تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتدت منها.

وألغى الحكم في الدقيقة 35 هدفا سجله أحمد شريف بداعي التسلل على شيكو بانزا، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع الزمالك بأحمد عبد الرحيم "إيشو" بدلا من الدباغ الذي تعرض للإصابة. وتصدى شماخ لرأسية قوية من شيكو بانزا، ليحرمه من إضافة هدفه الشخصي الثاني.

وواصل الزمالك سيطرته على مجريات اللعب، معتمدا على محاولات بانزا وشريف، فيما لم ينجح الفريق التونسي في تهديد مرمى الحارس محمد عواد إلا في الدقيقة 78، عندما مرر أسامة الشريمي الكرة إلى صادق قديدة، الذي أطلق تسديدة قوية تصدى لها عواد ببراعة.

ومرت الدقائق المتبقية دون تغيير في النتيجة، ليحصد الزمالك ثلاث نقاط ثمينة تقاسم بها صدارة المجموعة مع مولودية الجزائر، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في الجولة الثانية، الجمعة المقبل، بالعاصمة الجزائرية.

ويستضيف النادي الإفريقي فريق يانغ أفريكانز، السبت المقبل، في رادس.

فوز المولودية

وفي تنزانيا استهل فريق مولودية الجزائر مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوز ثمين خارج أرضها على يانغ أفريكانز التنزاني بهدف دون رد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90 عن طريق البديل سفيان بايزيد، الذي استثمر ركلة ركنية نفذها زميله محمد رضا حلايمية، وحولها برأسه إلى الشباك، ليمنح ممثل الكرة الجزائرية 3 نقاط ثمينة في مستهل مشواره القاري.

فوز الترجي وبيراميدز

وحقق الترجي التونسي انطلاقة مثالية في المجموعة الأولى، بعدما تغلب على ضيفه ويلييت الأنغولي بثلاثية نظيفة، على ملعب حمادي العقربي في رادس.

وحسم فريق "باب سويقة" الأمور خلال الشوط الأول، الذي فرض سيطرته على مجرياته، وحصل على ركلة جزاء احتسبها الحكم الصومالي عمر أرتان إثر تعرض الجزائري يوسف البلايلي للعرقلة من كارانغا.

وتأكد الحكم من صحة قراره عبر تقنية حكم الفيديو المساعد "في إيه آر"، التي تطبق للمرة الأولى في دور المجموعات للمسابقة، قبل أن ينفذ البرازيلي لوكاس ريبيرو الركلة بنجاح في الدقيقة 19.

وواصل الترجي أفضليته، وعزز تقدمه عبر نجمه البلايلي، الذي استقبل كرة أمامية طويلة أرسلها محمد بلحاج وسددها بقوة بعيدا عن متناول الحارس في الدقيقة 37.

وبهذا الهدف، تساوى البلايلي مع أسطورة الأهلي المصري السابق محمد أبو تريكة في عدد المساهمات التهديفية بدوري أبطال إفريقيا، برصيد 48 مساهمة، بواقع 31 هدفا و17 تمريرة حاسمة خلال 88 مباراة.

ولم تتغير معطيات المباراة في الشوط الثاني، إذ واصل الترجي أفضليته وصناعة الفرص، مقابل محاولات خجولة من الفريق الضيف، قبل أن يضيف البديل شهاب الجبالي الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة من محمد دراغر.

ويلتقي الأحد بترو أتلتيكو الأنغولي مع نواذيبو الموريتاني ضمن المجموعة ذاتها.

وفي المجموعة الرابعة، حسم بيراميدز المصري، الساعي إلى لقبه الثاني بعد تتويجه عام 2025، مواجهته أمام ضيفه المغرب الفاسي بالفوز بهدفين دون رد، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وفرض الفريق المصري أفضليته خلال الشوط الأول مستفيدا من اللعب على أرضه، لكنه لم يتمكن من هز شباك الفريق المغربي، في ظل تألق حارس مرماه صلاح الدين شهاب.

ونجح بيراميدز في افتتاح التسجيل خلال الشوط الثاني، عبر عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 57، بعدما انتزع الكرة من مدافعي المغرب الفاسي عند منتصف الملعب، وانفرد بالمرمى قبل أن يسدد بقوة في الشباك.

وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس المغربي.