وفرض الفريق المصري أفضليته خلال الشوط الأول، لكنه اصطدم بتألق حارس مرمى المغرب الفاسي صلاح الدين شهاب، الذي تصدى لثلاث محاولات من كريم حافظ ومحمد الشيبي وحامد حمدان.

وأهدر محمود عبد الحفيظ "زلاكة" ثلاث فرص لبيراميدز، كما ألغى الحكم هدفا له بداعي التسلل بعد مرور خمس دقائق فقط من بداية المباراة التي أقيمت على ملعب "30 يونيو" بالقاهرة.

ونجح بيراميدز في ترجمة أفضليته خلال الشوط الثاني، بعدما افتتح عبد الرحمن مجدي التسجيل في الدقيقة 57، بتسديدة بيمناه، إثر انطلاقة من منتصف الملعب، مستفيدا من كرة طولية أرسلها الشيبي وتهيئة بالرأس من "زلاكة".

ولم تكن محاولات الفريق المغربي كافية لإدراك التعادل، ليحسم بيراميدز المواجهة بهدف ثان سجله أحمد عبد القادر في الدقيقة 92، مستفيدا من تمريرة زميله البرازيلي إيفرتون.

وبهذا الفوز، رفع بيراميدز، المتوج بلقب البطولة القارية في 2025، سلسلة انتصاراته إلى 17 مباراة متتالية في جميع المسابقات هذا الموسم، محققا العلامة الكاملة تحت قيادة مدربه الشاب رولاني موكوينا، البالغ من العمر 39 عاما، والذي تولى المهمة مع بداية الموسم.

وتصدر بيراميدز المجموعة مؤقتا، قبل مواجهة الهلال السوداني وهورويا كوناكري الغيني، الأحد.

وفي الجولة الثانية، يحل بيراميدز ضيفا على الفريق الغيني، فيما يخوض المغرب الفاسي مواجهة عربية قوية أمام الهلال السوداني.