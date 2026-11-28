وأنهى برينتفورد الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد" معقل "الشياطين الحمر" متقدما بهدفين سجلهما كالوم ويلسون في الدقيقتين 19 و32.

وأكد الضيوف تفوقهم في الشوط الثاني بهدف سجله كريستوفر آيير في الدقيقة 82، قبل أن يختتم كيفن شايد رباعية الضيوف في الدقيقة 92.

وبهذه النتيجة، يواصل مانشستر يونايتد الترنح في ثالث مباراة تحت قيادة مدربه الجديد ماوريسيو بوتشيتينو الذي تولى المسؤولية خلفا للإنجليزي مايكل كاريك قبل أقل من أسبوعين.

وتحت قيادة الأرجنتيني بوتشيتينو سقط مانشستر يونايتد برباعية دون رد أمام غريمه الأزلي ليفربول في الجولة الماضية من الدوري ثم تعادل بصعوبة خارج أرضه أمام سبورتنغ لشبونة البرتغالي بنتيجة 2 - 2 في دوري أبطال أوروبا قبل أن يسقط في ظهوره الأول بملعب "أولد ترافورد".

كما تواصلت المعاناة الدفاعية لمانشستر يونايتد باستقباله 23 هدفا في آخر 8 مباريات، وأصبح صاحب أضعف خط دفاع بين أندية الدوريات الخمسة الكبرى هذا الموسم باستقباله 40 هدفا في جميع المسابقات.

وبخسارته السادسة في بطولة الدوري، يتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 8 نقاط في المركز 19 وقبل الأخير، ليصبح مهددا بالسقوط لمؤخرة الترتيب حال فوز كريستال بالاس الذي يملك 7 نقاط على هال سيتي، الأحد.

وفي المقابل، رفع برينتفورد رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس بعدما حقق انتصاره الخامس في الدوري، والثالث في آخر ربع مباريات له بالمسابقة.

معاناة اليونايتد

بدأ مانشستر يونايتد المباراة بصورة هجومية، وكاد مدافعه هاري ماغواير أن يفتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة الثامنة، بعدما ارتقى لكرة عرضية وحولها برأسه نحو المرمى، لكنها ارتطمت بالعارضة، قبل أن يتصدى حارس برينتفورد كاويمين كيليهر لمحاولة أخرى من اللاعب نفسه.

ورغم البداية النشطة لأصحاب الأرض، نجح برينتفورد في افتتاح التسجيل بالدقيقة 19، عن طريق كالوم ويلسون، الذي استغل تمريرة دانغو واتارا داخل منطقة الجزاء، وسدد الكرة بقدمه اليمنى في الشباك.

وواصل الفريق الضيف استغلال المساحات في دفاع مانشستر يونايتد، ليضيف ويلسون الهدف الثاني في الدقيقة 32، بعدما تلقى تمريرة جديدة من واتارا، وسدد بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، معززا تقدم فريقه قبل نهاية الشوط الأول.

وحاول مانشستر يونايتد العودة إلى المباراة خلال الشوط الثاني، وأجرى مدربه عدة تغييرات هجومية، أبرزها مشاركة بريان مبيومو بدلا من أماد ديالو، إلى جانب دخول لوك شو وماتيوس كونيا، لكن محاولات أصحاب الأرض اصطدمت بالتنظيم الدفاعي الجيد وتألق الحارس كيليهر.

وكان يوري تيليمانس قريبا من تقليص الفارق في الدقيقة 60، بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها ارتطمت بالعارضة، فيما تصدى حارس برينتفورد لمحاولات أخرى من باتريك دورغو واللاعب الشاب شيا لاسي.

في المقابل، واصل برينتفورد خطورته الهجومية، وتمكن كريستوفر آيير من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 82، بعدما استغل كرة عرضية من واتارا إثر ركلة ركنية، ليحولها من مسافة قريبة إلى الشباك.

ولم يتوقف تفوق الضيوف عند هذا الحد، إذ اختتم كيفن شايد الرباعية في الدقيقة 91، بعدما تلقى تمريرة بينية من مايكل كايوودي، وانطلق داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد الكرة بمهارة من فوق الحارس.

وبعد هذه الصدمة، سيكون مانشستر يونايتد بقيادة مدربه بوتشيتينو على موعد مع اختبار صعب للغاية في الجولة القادمة عندما يحل ضيفا على نيوكاسل يونايتد مساء الأربعاء، بينما سيخوض برينتفورد مباراة لا تقل قوة على أرضه في نفس اليوم عندما يستضيف أرسنال حامل اللقب، ومتصدر الترتيب.