وكان فريق "ستال ستالوفا فولا" يواجه الفريق الرديف لنادي "ليغيا وارسو"، ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة البولندي، على ملعب مركز "سوبكارباتيان" لكرة القدم.

وبينما كان أصحاب الأرض متقدمين بنتيجة 3-2 في الدقائق الأخيرة من المباراة، شهد اللقاء واقعة غريبة.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر الإنترنت، رجلا يستقل سكوترا كهربائيا ويتجول به في أرض الملعب.

كما ظهر اثنان من أفراد الأمن وهما يلاحقان الرجل، إلا أن محاولاتهما بدت بلا جدوى، إذ تمكن مقتحم الملعب من مغادرة الاستاد.

وأثارت الواقعة تعليقات ساخرة من مشجعي كرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحدهم: "يبدو أنه أضاع الطريق لاستخدامه خرائط غوغل".

وكتب آخر ساخرا: "لا يمكنك دخول مباراة في بولندا ومعك علبة عصير، لكن هذا الرجل تمكن من إدخال سكوتر كهربائي عبر البوابات".

جدير بالذكر أن المباراة استؤنفت لاحقا بعد الحادثة، لينجح فريق "ستال ستالوفا فولا" في تحقيق الفوز بنتيجة 3-2.

وبهذا الفوز، صعد "ستال ستالوفا فولا" إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، فيما يحتل الفريق الرديف لنادي "ليغيا وارسو" المركز الثالث عشر، حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.