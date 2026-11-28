ودخل فريق كربلاء الملعب منقوصا بشكل كبير وبسبعة لاعبين فقط، وهو الحد الأدنى المسموح به قانونا لبدء أي مباراة رسمية.

وانتهت المباراة بعد إصابة لاعب كربلاء محمد باقر، في الدقيقة 14، وذلك لعدم وجود بديل له، الأمر الذي دفع حكم اللقاء إلى إعلان نهاية المباراة، واعتبار فريق كربلاء خاسرا بنتيجة 3-0.

وكشف نادي كربلاء، الجمعة، أسباب مشاركة فريقه بسبعة لاعبين أمام زاخو ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري نجوم العراق.

وذكر بيان لنادي كربلاء أن "دخول فريقنا المباراة بهذا العدد المحدود من اللاعبين لم يكن قرارا اتخذه النادي بإرادته، ولم يكن الغرض منه التأثير سلبا على مسابقة دوري نجوم العراق أو الإساءة إلى التطور الذي تشهده كرة القدم العراقية، وإنما جاء نتيجة امتناع أغلب لاعبي الفريق، من المحترفين والمحليين، عن السفر إلى مدينة زاخو للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة، والتي دخلت شهرها الثالث، في ظل عجز النادي عن الإيفاء بالتزاماته تجاههم"، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وأشار البيان إلى، أن "جذور هذه الأزمة تعود إلى استمرار الفراغ الإداري في النادي، نتيجة عدم تشكيل هيئة إدارية مؤقتة من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، منذ 43 يوما، الأمر الذي وضع النادي أمام تحديات مالية وإدارية كبيرة، وعطّل قدرته على إدارة شؤونه وتوفير متطلبات الفريق، رغم المطالبات المتكررة التي أطلقها اللاعبون والملاك التدريبي وجماهير النادي ومحبوّه، من دون أن تجد الاستجابة المطلوبة حتى الآن".

وتابع البيان مؤكدا أن "استمرار الفراغ الإداري وتعذّر توفير المتطلبات المالية والإدارية اللازمة لمواصلة النشاط الرياضي، من دون اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة، قد يضطر النادي إلى اتخاذ قرار بتعليق نشاطاته الرياضية، وهو خيار لا يرغب النادي بالوصول إليه، لكنه يظل احتمالًا قائمًا في ظل الظروف الراهنة".