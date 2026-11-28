وقالت المؤسسة، في بيان رسمي: "كان جيرمين شخصية بارزة في (WWE)، لكن الأهم من ذلك أنه كان إنسانا استثنائيا، ومخلصا لعائلته، وزميلا محبوبا".

وقدمت المؤسسة تعازيها إلى عائلة المصارع الراحل، وبينها زوجته الحامل بايج وابنته، بالإضافة إلى أصدقائه وزملائه وجماهيره.

وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، تعرض ريد لكسور في الأضلاع وتمزق في إحدى كليتيه، إثر سقوطه على طاولة خلال مواجهة مع المصارع النيجيري أوبا فيمي، ضمن فعاليات عرض "كراون جول" الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، في وقت سابق من نوفمبر الجاري.

وأفاد موقع "فايتفول" المتخصص في أخبار المصارعة بأن ريد بقي في السعودية لتلقي العلاج، قبل أن يعود إلى منزله في 18 نوفمبر.

ولم تكشف مؤسسة المصارعة العالمية عن طبيعة المضاعفات الصحية التي أدت إلى وفاته، أو ما إذا كانت مرتبطة مباشرة بالإصابات التي تعرض لها في الرياض.

وولد برونسون ريد في مدينة أديلايد الأسترالية، وبدأ مسيرته في المصارعة الاحترافية عام 2007، قبل انضمامه إلى مؤسسة (WWE) عام 2019.

وغادر المؤسسة عام 2021، قبل أن يعود إليها في ديسمبر 2022، بعدما خاض تجارب مع مؤسسات أخرى للمصارعة.

ومن أبرز إنجازاته الفوز ببطولة أميركا الشمالية ضمن عروض (NXT)، وببطولة "أندريه العملاق" التذكارية عام 2024.

وبثت المؤسسة مقطع فيديو تكريميا للمصارع الراحل، استعرضت فيه محطات من مسيرته الاحترافية.