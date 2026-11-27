تلقى تشلسي هزيمته الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، الجمعة، بعدما سجل مورغان غيبس وايت هدفين ليقود نوتنغهام فورست إلى الفوز عليه 3-2.
وتقدم نوتنغهام فورست صاحب الأرض في الدقيقة الخامسة عن طريق إيغور جيسوس، الذي أطلق تسديدة مباشرة رائعة، ثم أضاف غيبس وايت الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد 6 دقائق من بداية الشوط الثاني.
وقلص إيمانويل إميغا الفارق بهدف للضيوف على الفور تقريبا، لكن غيبس وايت عاد ليسجل هدفا آخر ويعيد لفريقه التقدم بهدفين بعد 72 دقيقة.
إلا أن أصحاب الأرض شعروا ببعض التوتر في الدقائق الأخيرة، عندما سجل إميغا هدفا آخر بضربة رأس من تمريرة عرضية لعبها بيدرو نيتو في الدقيقة 89.
وزادت الهزيمة الضغط على المدير الفني لتشلسي تشابي ألونسو، بعدما تجرع 4 هزائم في آخر 5 مباريات بالدوري.
وبات الفريق اللندني يحتل المركز الثامن في الترتيب، بينما ارتقى نوتنغهام فورست إلى المركز 14.