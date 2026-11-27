وتقدم نوتنغهام فورست صاحب الأرض في الدقيقة الخامسة عن طريق إيغور ‌جيسوس، ‌الذي أطلق تسديدة مباشرة رائعة، ثم أضاف غيبس وايت الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد 6 دقائق ‌من بداية الشوط الثاني.

وقلص ‌إيمانويل ⁠إميغا الفارق بهدف للضيوف على الفور تقريبا، لكن غيبس وايت عاد ليسجل هدفا ⁠آخر ‌ويعيد لفريقه التقدم بهدفين بعد ⁠72 دقيقة.

إلا أن أصحاب الأرض شعروا ببعض التوتر ⁠في الدقائق الأخيرة، عندما سجل إميغا هدفا آخر بضربة ⁠رأس من تمريرة عرضية لعبها بيدرو نيتو في الدقيقة 89.

وزادت الهزيمة الضغط على المدير الفني لتشلسي تشابي ألونسو، بعدما تجرع 4 هزائم في آخر 5 مباريات بالدوري.

وبات الفريق اللندني يحتل المركز ‌الثامن في الترتيب، بينما ارتقى نوتنغهام فورست إلى المركز 14.