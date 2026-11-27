وقبل نحو 10دقائق من صافرة البداية، اندلعت مواجهات في المدرجات بين مجموعتي المشجعين، تخللتها عمليات رشق بالمقذوفات وإلقاء للشماريخ.

وغادر عشرات من مشجعي مرسيليا بسرعة مدرج "فيراج سود"، قبل أن يظهروا مجددا في مدرج "جان بوان"، أحد المدرجات الجانبية في ملعب فيلودروم.

وأعقب ذلك تدافع، إذ بدا أن مشجعي مرسيليا كانوا يلاحقون مجموعة من أنصار الفريق البلغاري، الذين سرعان ما لجأوا إلى القطاع المخصص لجماهير ليفسكي، حيث كان يوجد نحو 500 مشجع.

وتصاعد التوتر بين الطرفين مع تبادل رشق المقذوفات والشماريخ، قبل أن يتمكن عناصر الأمن من إعادة الهدوء إلى المدرجات.

وظل القطاع المخصص لجماهير ليفسكي تحت مراقبة أمنية مشددة من قوات مكافحة الشغب، وسط تسجيل حالات توتر جديدة بين جماهير الفريقين، لا سيما خلال فترة الاستراحة بين الشوطين.

وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "بأشد العبارات الممكنة" أعمال العنف التي استهدفت مشجعين بلغاريين، بحسب قصر الإليزيه.

من جهتها، وصفت الرئيسة البلغارية إيليانا يوتوفا ما جرى بأنه "غير مقبول" و"صادم"، وقالت إن الاعتداءات على المشجعين البلغار تعكر إحدى المباريات الكبرى التي تجمع ملايين الناس حول العالم.

وأضافت أن الجميع يجب أن يتمكنوا من تشجيع فرقهم دون خوف على سلامتهم.

وتحدث ماكرون إلى نظيرته البلغارية على هامش قمة أوروبية في بروكسل، مؤكدا لها أن "هذه الأعمال لن تمر دون عقاب"، بحسب الإليزيه.

وأعلن مرسيليا، في بيان، إدانته للأحداث، مؤكدا أن التدخل السريع لفرق الأمن التابعة للنادي أعاد الهدوء من دون التأثير على سير المباراة، مشيرا إلى أنه يعمل بالتنسيق مع السلطات المختصة لتحديد ملابسات ما جرى.

وقال مصدر في محافظة شرطة مرسيليا لوكالة فرانس برس إن خمسة أشخاص نقلوا إلى المستشفى بإصابات في العين وصدمات في الرأس وخلع في الكتف، فيما خضع ستة آخرون للعلاج في الموقع من جروح مختلفة.

وأوضح المصدر أن جميع المصابين بلغاريون، مشيرا إلى أنه لا توجد معلومات في هذه المرحلة بشأن أي توقيفات.

ودعت يوتوفا السلطات الفرنسية إلى توضيح ملابسات الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها، كما حثت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) على التحقق من كيفية ضمان سلامة المشجعين البلغاريين داخل الملعب.

وقال المدرب الإسباني لليفـسكي صوفيا، خوليو فيلاسكيز، إن ما حدث "مؤسف جدا"، واصفا هذه الحوادث بأنها غير مقبولة في كرة القدم، ومعبرا عن تضامنه مع المشجعين الذين وجدوا أنفسهم وسط الاشتباكات.

من جهته، وصف مدرب مرسيليا برونو جينيزيو ما جرى بأنه "مؤسف جدا جدا"، قائلا: "نعيش أوقاتا يسودها العنف في مجتمعنا".