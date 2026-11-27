وأحرز صلاح هدف التعادل لطرابزون سبور، في الدقيقة 69، بعدما كان سسكا صوفيا قد تقدم بهدف ذاتي سجله لاعب الرأس الأخضر، سيدني كابرال بمرمى فريقه التركي بطريق الخطأ في الدقيقة 32.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من المباراة أرسل صلاح تمريرة للبرتغالي نواه سافيولو ليسدد في الشباك معلنا عن الهدف الثاني لطرابزون سبور.

ورفع هذا الفوز رصيد طرابزون سبور إلى 9 نقاط في المركز الثامن، أما سسكا صوفيا فلا يزال بلا أي انتصار حيث يحتل المركز الـ 32 برصيد نقطة واحدة.

وفي مباراة أخرى تعادل جينت البلجيكي مع ضيفه سرفينا زفيزدا الصربي بنتيجة 1 / 1، ليصل جينت إلى النقطة الخامسة في المركز الـ22، مقابل نفس الرصيد لسرفينا زفيزدا صاحب المركز الـ 19 بفارق الأهداف.