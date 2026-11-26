وأوضح الاتحاد الأوروبي (يويفا) أن الحكم الدنماركي مورتن كروج أوقف اللعب في الدقيقة 26، قبل أن استئناف المباراة لاحقا، بحضور لاعبي بشكتاش و"هابوعيل بئر السبع.

وتدخلت قوات الأمن الجورجية، مستخدمة رذاذ الفلفل ضد المشجعين، وفقا لقناة "إن تي في" التركية، التي أشارت إلى إخراج أحد المشجعين على نقالة.

وذكرت القناة أن الجماهير رددت هتافات معادية، مما دفع لاعبي بشكتاش ومدير الكرة أوندر أوزين إلى التدخل لتهدئة الأوضاع قبل استئناف اللعب، بعدما غادر طاقم التحكيم واللاعبون الملعب مؤقتا.

وندد نادي بشكتاش في بيان باستخدام "القوة المفرطة" ضد مشجعيه، مؤكدا أنه أثار الأمر مع مندوب اليويفا والقنصلية التركية، ومشيرا إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان يتابع الوضع عن كثب.

كما ندد وزير الشباب والرياضة التركي عثمان أشقين باك بالتدخل "غير المتناسب" لقوات الأمن، فيما أكد الاتحاد التركي لكرة القدم عزمه المضي في التحقيق حتى النهاية ومحاسبة المسؤولين.

وأعربت أندية كبرى مثل غلطة سراي وفنربخشه وطرابزون سبور، عن تضامنها مع بشكتاش، في وقت ينتظر أن يصدر "اليويفا"، الجمعة، تقييمه الرسمي للأحداث.

وأقيمت المباراة بمدينة باتومي في جورجيا، لـ"أسباب أمنية".