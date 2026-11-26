وأوضح المتحدث باسم الحكومة، سمير بلفقيه، في تصريح نشرته إذاعة "راديو مارس" الخميس، أن هذا الموقف يمثل أول رد رسمي للرباط على حيثيات الحكم الدولي، الذي جاء بعد الطعن المقدم من الاتحاد السنغالي لكرة القدم.

وأشار بلفقيه إلى تقديره لاستقلالية الاتحاد المغربي لكرة القدم والعمل المتواصل للمنتخبات الوطنية، مثمنا وصول "أسود الأطلس" إلى المركز الخامس ثم السابع في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) عقب صدور القرار النهائي.

وتعود جذور الأزمة إلى قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في 17 مارس الماضي، الذي اعتبر السنغال منسحبا ومنح المغرب فوزا بنتيجة 3-0، بسبب مغادرة لاعبي "أسود التيرانغا" أرضية الملعب احتجاجا على احتساب ركلة جزاء.

غير أن محكمة التحكيم الرياضي "كاس" ألغت هذا القرار، لتعيد اللقب إلى السنغال التي فازت 1-0 في الوقت الإضافي من المباراة النهائية التي جرت بملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط، وسط أحداث استثنائية أثارت جدلا واسعا في القارة.