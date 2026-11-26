وقال مصدر مطلع على الأمر لرويترز إن أيا من ملفات مشروع "فيفا فوروارد إنتربرايز"، الذي أُلغي لاحقا، لم يكن ضمن البيانات التي جرى الوصول إليها.

وقال متحدث باسم الفيفا لرويترز: "نؤكد أن الاتحاد تعرض لهجوم إلكتروني إجرامي أتاح وصولا غير مصرح به إلى قدر محدود من المعلومات الشخصية وبيانات الأعمال".

وأدان الفيفا بشدة الحصول على المعلومات ونشرها بصورة غير قانونية، ولا سيما البيانات الشخصية، معتبرا أن هذه الممارسات تشكل "انتهاكا خطيرا وغير مقبول للخصوصية".

ولم يكشف الفيفا عدد الأفراد أو الجهات المتضررة من الهجوم الإلكتروني، أو توقيت وقوعه، أو طبيعة المعلومات التي تم الوصول إليها. كما لم يوضح ما إذا كانت أي بيانات قد نُشرت على الإنترنت، أو المنصات التي ربما ظهرت عليها.

وأضاف المصدر المطلع أن الهجوم طال أقل من 0.1 بالمئة من إجمالي البيانات الموجودة لدى الفيفا.

وكان رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، قد أعلن في يوليو الماضي تخلي الاتحاد عن خطط لبيع حصة في بطولة كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، وذلك عقب ردود فعل غاضبة واسعة النطاق.

وكانت الخطة تهدف إلى جمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار، من خلال بيع حصة تبلغ 20 بالمئة في وحدة جديدة تتولى إدارة بطولات الفيفا، بما في ذلك كأس العالم.