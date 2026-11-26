ونجح الرباح، البالغ من العمر 17 عاما، في لفت الأنظار بمهاراته الفنية وقدراته اللافتة في المراوغة والتحكم بالكرة، حتى باتت مقارنته بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حاضرة، ليس فقط بسبب قصر قامته، التي لا تتجاوز 1.62 متر، وإنما أيضا بسبب اعتماده على قدمه اليسرى وسرعته في تغيير الاتجاهات وتجاوز المدافعين.

ويحمل اللاعب الشاب ملامح شبه بميسي في بداياته مع برشلونة، من حيث القدرة على الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط وصناعة الفرص في المساحات الضيقة، وهو ما جعله يحظى بلقب "ميسي المغرب"، في مسيرة لا تزال في بدايتها، وفق صحيفة ماركا الإسبانية.

وسبق أن استدعى المنتخب الإنجليزي الرباح إلى فئاته السنية، لكنه اختار في نهاية المطاف تمثيل المغرب، ليصبح أحد أبرز مواهب جيل يضم لاعبين نشأ عدد منهم في أكاديميات أوروبية.

من حدائق إنجلترا إلى أكاديمية تشيلسي

ولد الرباح في مدينة ليستر الإنجليزية في 3 يناير 2009، لعائلة مغربية ترتبط بكرة القدم. وكان والده محمد قد لعب في الفئات السنية لنادي الرجاء البيضاوي، قبل انتقاله إلى إسبانيا ثم إنجلترا.

وعادت الأسرة إلى المغرب لفترة من الزمن، لكنها قررت لاحقا الاستقرار مجددا في إنجلترا، بهدف توفير فرص أفضل لابنها في عالم كرة القدم. واختارت مدينة أشفورد مقرا لها، حيث تولى والده جانبا كبيرا من مهمة تطوير موهبته.

وقضى إبراهيم ساعات طويلة في التدرب مع والده وأحد إخوته في الحدائق الإنجليزية، قبل أن يبدأ مسيرته في أكاديميات تشارلتون أثلتيك وكريستال بالاس، وصولا إلى تشيلسي الذي انضم إلى أكاديميته عندما كان في الحادية عشرة من عمره.

ولم تخل مسيرته من العقبات، إذ أبعدته مشكلة تتعلق بإجراءات التسجيل عن المنافسات لموسم كامل، كما أثار قصر قامته بعض التساؤلات بشأن تطوره البدني.

لكن موهبته سرعان ما فرضت نفسها، ليوقع في يناير 2026 أول عقد احترافي مع تشيلسي يمتد حتى عام 2028، بعدما تألق في فئات عمرية أكبر من فئته. كما ترك بصمته في دوري أبطال أوروبا للشباب، عندما سجل هدفا في شباك برشلونة.

مهارات تذكر بميسي

يعتمد الرباح على قدمه اليسرى، وينطلق غالبا من الجهة اليمنى قبل التوغل نحو العمق، مستفيدا من سرعته ومركز ثقله المنخفض وقدرته على تجاوز المدافعين بحركات مفاجئة.

ولا تقتصر إمكاناته على المراوغة، إذ يتمتع بقدرة على قراءة تحركات زملائه وصناعة الفرص، إلى جانب مهارته في استدراج المدافعين وخلق المساحات في المناطق الضيقة، وفق المصدر.

ويتميز اللاعب بسرعة انطلاقته في الأمتار الأولى، وقدرته على توجيه لمساته الأولى بمهارة، فضلا عن مرونته في تغيير اتجاه اللعب. كما يجيد الربط بين المراوغة واللعب الجماعي، ما يجعله قادرا على تشكيل خطورة سواء من خلال الاختراق الفردي أو التمرير لزملائه.

رهان المغرب أمام إسبانيا

بدأ الرباح مشواره في مونديال الناشئين بترك بصمته في الفوز على فيجي بنتيجة 6-0، بعدما سجل هدفا وصنع آخر، قبل أن يتعادل المنتخب المغربي مع الصين 2-2، وهي نتيجة عقدت حساباته في المنافسة على صدارة المجموعة.

ويحظى الرباح بإشادة زملائه في المنتخب، ومن بينهم إسماعيل الأود، قائد المغرب ولاعب فالنسيا الإسباني، الذي وصف مشاهدته وهو يلعب بأنها "متعة حقيقية".

وتكتسب مواجهة إسبانيا أهمية خاصة للمنتخب المغربي، إذ يدخل المنتخب الإسباني اللقاء بعدما سجل 20 هدفا دون أن تستقبل شباكه أي هدف، فضلا عن ضمان تأهله إلى دور الـ32.

وتنتظر الرباح مواجهة خاصة أمام جوردي بيسكير، الظهير الأيسر لبرشلونة، الذي ستكون مهمته الحد من تحركات الجناح المغربي والحد من خطورته في الثلث الهجومي.