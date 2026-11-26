وتقدم بايرن ميونيخ المبتلى بالإصابات، بهدف سجله المدافع دايو أوباميكانو بضربة رأس في الدقيقة 15، وبدا أنه في طريق ‌لتحقيق انتصار سهل.

لكن ليل رد بعد نهاية الاستراحة، بعدما أدرك أياسي أويدا التعادل في الدقيقة 62، قبل أن يضع لاعب بايرن ألكسندر بافلوفيتش الكرة في شباكه بعد 3 دقائق.

وبهذه النتيجة، حقق ليل انتصاره الأول في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، كما كانت ليلة لا تنسى لمديره الفني دافيدي أنشيلوتي (37 عاما).

وسبق أن عمل دافيدي مساعدا لوالده في تدريب بايرن ميونيخ عام 2016، عندما كان عمره 27 عاما.

وتذكر هذا الوقت قائلا: "لم أكن مستعدا، لكن والدي أخبرني أن ذلك بإمكاني".

ووضعه ذلك المنصب جنبا إلى جنب مع لاعبين مخضرمين في هذا الوقت، مثل الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي أرين روبن وأسطورة الحراسة مانويل نوير، الذين كانوا ⁠أكبر منه سنا.