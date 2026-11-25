وأوضح الأهلي في البيان أن القرارات جاءت عقب اجتماع عقد بمقر النادي، بحضور نائب رئيس النادي ياسين منصور، وعضو مجلس الإدارة سيد عبد الحفيظ، ومدير الكرة وائل جمعة، وقمصان، وبالتواصل هاتفيا مع رئيس النادي محمود الخطيب.

ويضم الجهاز الفني الجديد ياسر رضوان وعمرو أنور مدربين عامين، وحمادة السيد مدربا، ووسيم حمدي معدا بدنيا، وهادي محمد محللا للأداء.

وأوضح الأهلي أن إدارة الكرة قررت أيضا إتاحة الفرصة للاعبين الواعدين وفقا لرؤية المدير الفني، وأكدت ثقتها في اللاعبين "الذين يؤدون بشخصية الأهلي".

وفي المقابل، فتحت الإدارة الباب أمام "تلقي عروض لبعض اللاعبين المقصرين في حاق النادي"، من دون الكشف عن أسمائهم.

وكان الأهلي تلقى هزيمته الأولى في مسيرته ببطولة الدوري الممتاز، حيث خسر بهدفين نظيفين أمام ضيفه بيراميدز، الإثنين، في الجولة التاسعة للمسابقة.

وتجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة في المركز الثالث، بفارق 7 نقاط خلف بيراميدز المتصدر وخلف الزمالك الثاني بنقطتين، وتسببت الخسارة في رحيل المدير الفني المغربي الحسين عموتة، بينما تولى قمصان المسؤولية مؤقتا خلفا له لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، وفقا لبيان سابق صادر عن النادي.

ومن المقرر أن يخوض قمصان مباراته الأولى مع الأهلي الأحد ضد ضيفه أول أغسطس الأنغولي، في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية).