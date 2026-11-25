وحافظ الفريق الكتالوني على مسيرته نحو احتلال مركز ضمن المراكز الثمانية الأوائل، بعد تحقيقه فوزه الرابع في 5 مباريات من مرحلة الدوري.

وعانى برشلونة فترات صعبة في الشوط الأول، قبل أن يرسل كريم أديمي، الذي شغل مركز الجناح ‌الأيمن بديلا للمصاب لامين يامال، ‌تمريرة عرضية ⁠لم يستطع حارس أصحاب الأرض ستاس بوكاتيلوف سوى دفعها، ليودعها غوردون في المرمى من مسافة قريبة.

وبعد 6 دقائق من ⁠بداية الشوط الثاني، ‌تصدى بوكاتيلوف لتسديدة من غابريل جيسوس، فارتدت الكرة مباشرة إلى غوردون، ولم يخطئ المهاجم الإنجليزي في استغلال الفرصة.

ثم ⁠سجل أديمي هدفا في الدقيقة 55، قبل أن يضيف جيسوس الهدف الرابع بعدها بـ5 دقائق، ⁠حيث بدأ فارق المهارات الفردية لدى برشلونة يظهر بوضوح.

وأثار فريق صباح حماس الجماهير لفترة وجيزة في ملعب باكو الأولمبي، عندما سجل جوي لانس ميكلز هدفا بعد مرور ساعة من المباراة.

ويحتل برشلونة المركز ‌الرابع بمرحلة الدوري ‌في دوري أبطال أوروبا، بينما يحتل صباح المغمور المركز الـ32.

ونظرا لأن فارق الأهداف قد يكون حاسما في السباق على التأهل المباشر إلى دور الـ16، واصل برشلونة الضغط حتى صفارة النهاية من دون أن يضيف أي هدف آخر إلى رصيده.