وأصدرت محكمة بايزينجستوك الحكم بحق سترلينغ، البالغ 31 عاما، مع تعليق تنفيذ العقوبة لمدة 18 شهرا، ومنعه من القيادة لعامين، وإلزامه بأداء 100 ساعة من العمل دون أجر.

وتعود الواقعة إلى 28 مايو الماضي، عندما انحرفت سيارته من طراز "لامبورغيني أوروس" على الطريق السريع "إم 3" جنوبي إنجلترا، واصطدمت ببوابة معدنية. ولم تتورط مركبات أخرى في الحادث، كما لم تسجل إصابات.

وكان سترلينغ قد أقر، في سبتمبر الماضي، بالقيادة الخطرة وحيازة 6 عبوات من أكسيد النيتروز بغرض استنشاقه بصورة غير مشروعة، إضافة إلى عدم تقديم عينة مطلوبة.

وأظهرت لقطات للشرطة لحظة توقيفه داخل سيارته المتضررة، مع وجود عبوتين على حجره، وفق وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وخاض سترلين" 82 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، سجل خلالها 20 هدفا، ولعب لأندية ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال.