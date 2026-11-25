وجاءت الجلسة على خلفية دعوى رفعها برشلونة في 12 يونيو الماضي ضد بيريز، بسبب تصريحات أدلى بها في مايو، اتهم فيها النادي الكتالوني بالتآمر للحصول على معاملة تفضيلية من الحكام.

وقال برشلونة، عند بدء الإجراءات القانونية، إن "الهدف من هذه الدعوى هو أن يتراجع السيد بيريز عن بعض التصريحات التي أدلى بها، مع علمه بأنها غير صحيحة، وتشكل إساءة وتشهيرا يسيئان إلى صورة النادي وسمعته".

وأضاف النادي الكتالوني في يونيو: "في حال عدم التعامل مع هذه الدعوى بالشكل المناسب، سيباشر برشلونة تقديم شكوى جنائية بما يتوافق مع تهمة التشهير".

وقال رئيس برشلونة، خوان لابورتا، للصحفيين قبل جلسة الأربعاء: "عندما يدلي شخص بتصريحات قد يكون مخطئا فيها أو تجاوز حدوده في كلامه، فإن جلسة الصلح تمنحه فرصة لتصحيح ذلك".

وأضاف: "إذا لم تُستغل هذه الفرصة، فهذا يعني أننا نرى وجود نية سيئة، وسيتعين علينا مواصلة الإجراءات".

وبعد فشل جلسة الصلح، بات بإمكان برشلونة المضي قدما في تقديم شكوى جنائية ضد بيريز بسبب تصريحاته.

ويعود السبب الرئيس لغضب النادي الكتالوني إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده بيريز في 12 مايو للدعوة إلى انتخابات رئاسة ريال مدريد، التي فاز بها لاحقا.

وخلال ذلك المؤتمر، كرر بيريز اتهاماته لبرشلونة بشأن ما يُعرف بـ"قضية نيغريرا".

وتحقق المحاكم الإسبانية في مدفوعات يُشتبه في أن برشلونة دفعها، وتبلغ قيمتها نحو 7.5 ملايين يورو، على مدى قرابة عقدين، لشركات مملوكة لخوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، النائب السابق لرئيس لجنة الحكام في إسبانيا.

ويهدف التحقيق إلى تحديد ما إذا كانت هذه المدفوعات قد استُخدمت للحصول على مزايا تنافسية، وهو ما ينفيه برشلونة، مؤكدا أنها كانت مخصصة حصرا للحصول على تقارير تحليلية بشأن الحكام.