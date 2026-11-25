وقال الأهلي في بيان رسمي: "يتسلم اليوم الكابتن سامي قصان قيادة الفريق الأول بعد تكليفه بالمهمة، وعبر قمصان عن امتنانه الشديد للنادي، وأنه لم يكن بمقدوره إلا تلبية نداء الأهلي أياً كان الموقع الذي يشغله".

وأضاف: "سيواصل قمصان العمل مع الجهاز الفني عند التعاقد مع مدير فني أجنبي".

وعمل قمصان مدربا مساعدا في النادي الأهلي خلال السنوات الماضية مع عدد من المدربين، قبل الرحيل في أكتوبر قبل الماضي لبدء مهمته مديرا فنيا لفريق المقاولون العرب.

وجاء قرار الإقالة عموتة بعد سقوط الأهلي بهدفين دون رد أمام ضيفه بيراميدز، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة، في أول هزيمة للفريق هذا الموسم، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.

وكان الأهلي قد أوضح، في بيان سابق، أن قرار إنهاء التعاقد مع عموتة جاء بناء على الرؤية الفنية المقدمة من نائب رئيس النادي ياسين منصور وعضو مجلس الإدارة سيد عبد الحفيظ، المكلفين بالإشراف على ملف كرة القدم.

وقاد المدرب المغربي الأهلي في 14 مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالها 11 انتصارا وتعادلين مقابل هزيمة واحدة، دون أن يودع الفريق أي بطولة، رغم تصاعد الضغوط الجماهيرية بسبب تذبذب المستوى الفني.