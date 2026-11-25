ومن المقرر أن يكشف "كاف" عن الفائزين بمختلف الجوائز خلال الحفل السنوي الذي تستضيفه مدينة لاغوس النيجيرية في 2 ديسمبر المقبل.

جائزة أفضل منتخب في إفريقيا

ضمت القائمة المختصرة للمرشحين للفوز بجائزة أفضل منتخب إفريقي لعام 2026 ثلاثة منتخبات، هي المغرب والسنغال وكاب فيردي.

جائزة أفضل لاعب في إفريقيا

شهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة حضورا مغربيا قويا، بوجود 3 لاعبين هم أشرف حكيمي وبراهيم دياز وإسماعيل صيباري.

كما ضمت القائمة لاعبين من السنغال، هما ساديو ماني وبابي غاي.

جائزة أفضل مدرب في إفريقيا

رشح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي، إلى جانب مدرب السنغال السابق بابي ثياو، ومدرب الرأس الأخضر السابق والمدير الفني الحالي لنادي نهضة بركان المغربي بيدرو بريتو، المعروف بلقب "بوبيستا".

جائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا

شهدت القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا وجود المغربي أيوب بوعدي، إلى جانب الإيفواري يان ديوماندي والسنغالي إبراهيم مباي.

جائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا

تنافس على جائزة أفضل حارس مرمى في القارة الإفريقية كل من المغربي ياسين بونو حرس، والسنغالي إدوارد ميندي، وحارس مرمى منتخب الرأس الأخضر فوزينيا.

جائزة أفضل لاعب في الأندية الإفريقية

ضمت قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الأندية الإفريقية ثلاثة أسماء، هي محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي المصري، ومحمد ربيع حريمات لاعب الجيش الملكي المغربي، وتيبوهو موكوينا لاعب ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.