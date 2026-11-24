وضمن منافسات مرحلة الدوري، تعادل أرسنال على ملعبه 1-1 مع بوروسيا دورتموند الألماني، كما تعادل مانشستر سيتي 2-2 مع ضيفه نابولي الإيطالي.

وقلب ريال مدريد تأخره بهدف إلى فوز مثير 5-1 على أيندهوفن الهولندي، ليحافظ على مسيرته المثالية في البطولة.

وتقدم أرسنال بطل الدوري الإنجليزي ‌الممتاز عن طريق فيكتور يوكريس في الدقيقة العاشرة، ثم تعادل دورتموند بهدف لماكسيميليان ‌باير في ‌الشوط الثاني.

واضطر مانشستر سيتي للعودة من التأخر مرتين، ⁠بعد شوط أول انتهى بالتعادل السلبي.

وتعادل الفريق السماوي بهدف لنجمه الشاب أيوب بوعدي، بعد تقدم نابولي بهدف سجله راسموس هويلوند.

وبعدها تعادل سيتي مجددا عن طريق ⁠ريان شرقي قبل 4 دقائق من نهاية المباراة، بعد أن تقدم نابولي للمرة الثانية بهدف للاعب نوا لانغ.

وبدا ريال مدريد في ورطة على أرضه أمام أيندهوفن، إذ تأخر في الشوط الأول بهدف من ركلة جزاء نفذها إيفان بريشيتش.

لكن الفريق الملكي عاد بقوة ‌في الشوط الثاني، وتقدم بخماسية تناوب على تسجيلها فيدريكو فالفيردي وجود بلينغهام وكيليان مبابي (هدفان) وفينيسيوس جونيور.

بهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة ليعتلي صدارة مرحلة الدوري المكونة من 36 فريقا، محققا العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته.

وتساوى غلطة سراي التركي مع أستون فيلا برصيد 9 نقاط لكل منهما، بعد فوزه 1-صفر على الفريق الإنجليزي مستفيدا بهدف من البديل دينيز جول في الدقيقة 77.