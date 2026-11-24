وذكرت الجامعة، في بيان، أنها أخذت علما بالقرار الصادر عن المحكمة في لوزان السويسرية، الذي قبل الطعن المقدم من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار لجنة الاستئناف في "كاف".

وأعربت الجامعة عن استغرابها واحتجاجها على رفض مطلبها بعزل أحد المحكمين، معتبرة أن ذلك يشكل خرقا لمبادئ النزاهة القانونية التي ينبغي أن تقوم عليها الممارسة التحكيمية.

وأضافت أنها تلقت، بحسب البيان، تأكيدا بشأن حصول تواصل بين المحكم الألماني أولريش هاس ورئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، قبل 48 ساعة من صدور القرار.

كما اعترضت الجامعة على معالجة القرار لمسألة مغادرة اللاعبين أرضية الملعب دون إذن الحكم، مشيرة إلى مقتضيات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الإفريقي، وما يترتب على ذلك من مسؤوليات وعقوبات انضباطية.

وأكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عزمها مواصلة الإجراءات القانونية المتاحة للطعن في قرار المحكمة.

وكانت السنغال قد توجت باللقب على أرض الملعب في نهائي شهد أحداثا فوضوية في المغرب خلال شهر يناير، لكنها فقدته لاحقا في مارس بموجب قضية قانونية، وذلك بعد أن انسحب لاعبوها من أرض الملعب احتجاجا خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وقد رفضت محكمة التحكيم الرياضية ذلك القرار، مستندة إلى قرار الحكم بالسماح باستئناف المباراة عقب الاحتجاج.