ويتيح هذا التطبيق، المسمى "فوتباو"، للاعبين واللاعبات الشباب الذين يحلمون بشق طريقهم نحو الاحتراف، تحميل مقاطع فيديو لمباريات أو حصص تدريبية يُظهرون فيها مهاراتهم، وذلك ببضع نقرات فقط.

وتُحلَّل هذه المقاطع بعد ذلك بواسطة ذكاء اصطناعي يُعد تقارير حول القدرات الفنية والتكتيكية والبدنية والذهنية للمرشحين.

ثم تُفرز هذه التقييمات وتُعرض، عند الاقتضاء، على كشافين حقيقيين للمواهب.

ورغم أن التطبيق أُنشئ من جانب مستثمرين سويسريين، فإنه أُطلق أولا في البرازيل عام 2023 قبل أن يُنشر في بلدان أخرى بأميركا اللاتينية، من بينها الأرجنتين والأوروغواي وكولومبيا.

وأوضح المدير التنفيذي للشركة مطورة التطبيق نيك رابولت خلال مؤتمر صحافي في زوريخ، أن التطبيق يضم بالفعل نحو "182500 مستخدم"، ويتلقى ما يقرب من "ثلاثة آلاف مقطع فيديو أسبوعيا" في البرازيل وحدها.

ومن بين أكثر من 80 ناديا شريكا، يبرز خصوصا ناديا سانتوس وكورنثيانز البرازيليان.

ومن المقرر إطلاق التطبيق في يناير في أوروبا، بدءا من ألمانيا والنمسا وسويسرا، على أن يجري لاحقا نشره في سائر أنحاء القارة.

وأشار رابولت إلى أن المواهب الشابة يمكنها بسهولة إبراز نفسها على إنستغرام أو تيك توك، لكن الصعوبة تكمن في لفت الانتباه إليها.

ويرى رابولت أن التطبيق لا يهدف إلى استبدال الكشافين العاملين على أرض الملعب، بل إلى تسهيل اكتشاف اللاعبين وربطهم بالأندية.

وتضم الشركة، التي تتخذ من كانتون تسوغ السويسري مقرا لها، بين مستثمريها المصرفي السويسري بوريس كولاردي، والرئيس السابق لنادي بازل برنهارد بورغنر، إضافة إلى مراد ياكين، المدرب الحالي لمنتخب سويسرا لكرة القدم.

وقال ياكين لوكالة فرانس برس: "أرى كثيرا من اللاعبين الموهوبين الذين يحاولون، لكن حلمهم لم يتحول إلى واقع"، مؤكدا أن هذا التطبيق يتيح "فرصة ثانية" لبعض الشباب.

وأضاف أن التقرير الذي يعده التطبيق لتحديد نقاط القوة والضعف يمكن أن يكون ثمينا للشباب الذين "لا يستفيدون من نصائح مدرب أو كشاف مواهب".