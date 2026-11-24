وبناء على القرار أعلنت المحكمة فوز السنغال بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025.

بذلك يسدل الستار على النزاع الذي بدأ قبل 309 يوما في المباراة النهائية بين منتخبي المغرب والسنغال، التي أقيمت على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط بعد أيام وأسابيع وأشهر من الصراعات بين المعسكرين.

وكانت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي (كاف) قد قررت، في 17 مارس الماضي، تجريد السنغال من لقبها ومنحه للمغرب، البلد المضيف للبطولة.

وكان المنتخب السنغالي قد فاز على نظيره المغربي 1-0 بعد التمديد في المباراة النهائية التي أقيمت في 18 يناير في الرباط، عقب مواجهة شهدت أحداثا فوضوية، غادر خلالها عدد من لاعبي السنغال أرضية الملعب احتجاجا على قرار تحكيمي.

بدأت الأزمة خلال المباراة النهائية التي أقيمت في الرباط يوم 18 يناير الماضي، عندما غادر عدد من لاعبي السنغال أرض الملعب اعتراضا على احتساب ركلة جزاء للمغرب في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

وبعد توقف دام نحو 15 دقيقة، عادت المباراة إلى مجراها، لكن المغربي إبراهيم دياز أهدر ركلة الجزاء بتسديدة على طريقة بانينكا تصدى لها الحارس إدوار ميندي.

وفي الوقت الإضافي، سجل باب غاي هدفا منح السنغال الفوز 1-0 والتتويج بلقبها القاري الثاني.

وعقب النهائي، لجأ الاتحاد المغربي إلى كاف بشكوى استند فيها إلى المادة 82 من لوائح البطولة، التي تقضي باعتبار الفريق خاسرا واستبعاده من المنافسة إذا رفض اللعب أو غادر الملعب قبل انتهاء المباراة من دون موافقة الحكم.

وفي 17 مارس أصدرت لجنة الاستئناف في كاف قرارا بإلغاء نتيجة النهائي واحتساب السنغال خاسرة 3-0، استنادا إلى المادتين 82 و84، وهو ما منح اللقب للمنتخب المغربي.

في المقابل، رفض الاتحاد السنغالي القرار، ووصفه بأنه "ظالم وغير مسبوق وغير مقبول"، معلنا اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي، ومؤكدا أن الحكم وافق على استئناف اللعب واعتمد النتيجة النهائية، وأن قراراته بشأن الوقائع التي شهدتها المباراة لا يجوز الطعن فيها.