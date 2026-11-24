وأضافت الوكالة نقلا عن مصدر مقرب من الاتحاد المغربي، أنه قبل ساعات من إعلان قرارها، تلقت محكمة التحكيم الرياضي إخطارا بشأن "حادثة" يشتبه في وقوعها.

وبحسب المصدر والذي أكد معلومات أوردتها إذاعة "آر أم سي"، يعتقد أن اتصالا هاتفيا جرى الأحد بين أحد المحكمين الثلاثة المكلفين بالنظر في القضية ورئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم عبدولاي فال.

ومن شأن هذا الاتصال، في حال ثبوت حدوثه، أن يثير تساؤلات بشأن حياد المحكم المعني.

وأوضح الاتحاد المغربي في مراسلته أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في القرار.

وفي حال قرر الاتحاد المغربي المضي في هذا الاتجاه، فسيكون بإمكانه اللجوء إلى المحكمة الفدرالية السويسرية التي لا تنظر في جوهر النزاع، وإنما تختص بالقضايا المتعلقة بالإجراءات.

غير أن محكمة التحكيم الرياضي نفت تلقي أي مراسلة مغربية بهذا الشأن حتى الآن، إذ أكدت لوكالة "فرانس برس" أنها "لم تتلق، أي مراسلة من الاتحاد المغربي لكرة القدم للإبلاغ عن حادثة محتملة مع أحد محكمي المحكمة".

ومن المنتظر أن تصدر أعلى هيئة قضائية رياضية قرارها الثلاثاء بشأن النزاع.

وكانت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قد قضت في 17 مارس، باعتبار المنتخب السنغالي خاسرا بنتيجة 0-3 بالانسحاب، رغم فوزه فعليا على أرض الملعب في المباراة النهائية 1-0 بعد التمديد في 18 يناير في الرباط.