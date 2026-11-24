وانتهت المباراة التي شهدت حادثة الإغماء بفوز الوصل على تراكتور 5-1.

ووقعت حادثة الإغماء في الدقائق الأخيرة من المباراة، حيث فقد حارس مرمى تراكتور وعيه داخل الملعب.

وأظهر مقطع فيديو لحظة إغماء حارس المرمى بارسا جعفري، وسقوطه على الأرض، داخل منطقة جزاء الفريق الإيراني.

ورغم حالة القلق التي أثارتها الحادثة داخل الملعب، فقد استعاد جعفري وعيه بعد وقت قصير، قبل أن يتم استبداله ونقله على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث خضع لفحوصات طبية إضافية.

وعلّق طبيب الفريق الإيراني على الحادثة، مشيرا إلى احتمال ارتباطها بالاصطدام الذي تعرض له الحارس في بداية المباراة.

ونقل موقع "سبورت تي في" الرياضي البرتغالي عن طبيب الفريق الإيراني قوله: "تلقى جعفري ضربة في الرقبة من أحد لاعبينا خلال إحدى الكرات. أخضعناه للفحص، لكننا لم نرصد أي إصابة محددة. وبين الشوطين، أعدنا فحصه ولم تظهر عليه أي علامات تشير إلى إصابته بارتجاج في المخ".

وطمأن طبيب النادي الجماهير بشأن حالة حارس المرمى قائلا: "كان بكامل وعيه داخل سيارة الإسعاف، وتواصل مع عائلته. أنا متفائل بشأن تعافيه سريعا".