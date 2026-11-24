وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، الثلاثاء، أن ممثلين عن برشلونة وبيريز، أو محامين ينوبون عنه، سيحضرون جلسة صلح، الأربعاء، أمام القضاء في العاصمة مدريد، تمهيدا لاحتمال رفع دعوى جنائية بتهمة التشهير.

وتعود القضية إلى تصريحات أدلى بها بيريز خلال مؤتمر صحفي في 12 مايو الماضي، ثم مقابلة تلفزيونية مع قناة "لا سيكستا" في اليوم التالي، وصف خلالها "قضية نيجريرا" بأنها "أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم".

واتهم بيريز برشلونة بالفساد ودفع أموال استفاد منها حكام، معتبرا أن النادي الكتالوني استفاد من قرارات تحكيمية أثرت على نتائج المنافسات المحلية.

وقال رئيس ريال مدريد: "إنها قضية فساد لا مثيل لها في تاريخ كرة القدم العالمية"، مضيفا: "برشلونة يستفيد دائما، بينما تضررت فرق أخرى أيضا".

وشكك بيريز في أحقية برشلونة ببعض ألقاب الدوري الإسباني، قائلا: "لقد فزت بسبعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وسبعة ألقاب في الدوري الإسباني. كان بإمكاني الفوز بـ14 لقبا في الدوري، لكن الألقاب الأخرى تم سلبها مني".

وفي تصريحاته التلفزيونية، تحدث بيريز عن وجود "فساد ممنهج" في منظومة التحكيم، مدعيا أن ريال مدريد خسر ما بين 16 و18 نقطة خلال الموسم بسبب قرارات تحكيمية.

وأثارت هذه التصريحات غضب إدارة برشلونة، التي تقدمت في 12 يونيو الماضي، برئاسة خوان لابورتا، بطلب لعقد جلسة صلح، معتبرة أن اتهامات بيريز غير صحيحة وتلحق ضررا بسمعة النادي.

ويسعى برشلونة إلى الحصول على تراجع رسمي عن التصريحات، فيما تتيح جلسة الصلح للطرفين فرصة تسوية الخلاف قبل اللجوء إلى القضاء الجنائي.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن عدم التوصل إلى اتفاق قد يدفع النادي الكتالوني إلى تقديم شكوى جنائية ضد رئيس ريال مدريد بتهمة التشهير، في أحدث فصول التوتر بين الغريمين خارج المستطيل الأخضر.