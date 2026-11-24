أوضح الأهلي في بيان مقتضب عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك"، أن القرار جاء في ضوء الرؤية الفنية المقدمة من نائب رئيس النادي ياسين منصور، وعضو مجلس الإدارة سيد عبد الحفيظ، المكلفين بالإشراف على ملف كرة القدم.

أشار البيان إلى أن الثنائي منصور وعبد الحفيظ سيتوليان طرح الأسماء المرشحة لتولي القيادة الفنية للفريق الأول خلال الساعات القليلة القادمة.

جاءت الإقالة عقب سقوط الأهلي بثنائية نظيفة أمام بيراميدز، مساء الاثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وتعد هذه الخسارة الأولى للفريق تحت قيادة عموتة، والتي وصفها المدرب المغربي عقب اللقاء بأنها "مخيبة للآمال للغاية"، مؤكدا أن الجميع يتحمل مسؤوليتها، ومعتبرا أن نتيجتها سترسم إلى حد كبير ملامح المنافسة على اللقب.

بهذا الانتصار، حقق بيراميدز الذي لم يسبق له التتويج بلقب الدوري، فوزه التاسع على التوالي ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في القمة، مبتعدا بفارق 5 نقاط عن الزمالك الوصيف، و7 نقاط عن الأهلي الذي تراجع إلى المركز الثالث.

أرقام عموتة وسجله التدريبي

كان الأهلي، النادي الأكثر تتويجا بالألقاب في مصر، قد تعاقد مع الحسين عموتة لمدة موسمين في يونيو الماضي خلفا للدنمركي ييس توروب، الذي رحل بالتراضي بعد إنهاء الموسم الماضي في المركز الثالث محليا والخروج المبكر من دوري أبطال إفريقيا.

وخلال 14 مباراة قاد فيها عموتة الفريق بمختلف البطولات (الدوري، وكأس مصر، وكأس الرابطة، وكأس الكونفدرالية الإفريقية)، حقق 11 انتصارا وتعادلين وخسارة وحيدة دون أن يودع أي مسابقة، لكنه اصطدم بضغوط جماهيرية متزايدة بسبب تذبذب المستوى الفني.

يمتلك المدرب المغربي (57 عاما) سيرة ذاتية بارزة شملت قيادة منتخب الأردن، إلى جانب أندية السد القطري، والوداد المغربي، والجزيرة الإماراتي.

وسبق له التتويج بدوري أبطال إفريقيا والدوري المغربي مع الوداد البيضاوي عام 2017، على حساب الأهلي في النهائي القاري، فضلا عن فوزه ببطولة إفريقيا للمحليين معمنتخب المغرب عام 2021، ولقب الدوري القطري رفقة نادي السد.