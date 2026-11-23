وأشار تقرير لشركة "أوبتا" المتخصصة في الإحصاءات الرياضية، إلى أن المدرب الوحيد الذي تعرض لهزيمة بهذه النتيجة في مباراته الأولى مع مانشستر يونايتد كان لال هيلديتش، الذي خسر أمام بولتون بنتيجة 4-0 في أكتوبر 1926.

ولعب اليونايتد بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الثامنة، وتأخر بهدفين في غضون 13 دقيقة ولم يتمكن من التعافي ليفوز ليفربول بفضل أهداف دومينيك سوبوسلاي وفلوريان فيرتس والشاب ريو نغوموها وبيكتور مونيوز.

وصعد ليفربول إلى المركز الرابع برصيد 21 نقطة، متأخرا بسبع نقاط عن المتصدر أرسنال، بينما يحتل مانشستر يونايتد المتعثر المركز 19 برصيد ثماني نقاط فقط وفوز واحد من أصل 10 مباريات.

وقال بوتشيتينو عقب المباراة: "إنها هزيمة مؤلمة، ونحن نشعر بالألم بسبب هذه الخسارة، لكن علينا أن نبقي رؤوسنا مرفوعة. يجب أن نحوّل هذا الغضب إلى طاقة إيجابية، وأن نبدأ العمل اعتبارا من الغد استعدادا للمباراة المقبلة"، حسبما نقل موقع "أي بي سي نيوز".

وأضاف: "علينا أن نطور أنفسنا. نحن هنا لنتحسن معا ونحقق النجاح. يجب أن نستخلص الدروس من هذه الهزيمة، وأن نواصل العمل والتقدم".

وكان مانشستر يونايتد قد أقال مدربه مايكل كاريك، في وقت سابق من هذا الشهر، بعد سلسلة من النتائج المخيبة في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أبقت الفريق غارقا في مراكز الهبوط.