وقالت المحكمة، في بيان، إنها أبلغت الأطراف بأن القرار سيصدر خلال فترة ما بعد ظهر غذ الثلاثاء.

ويستهدف الطعن إلغاء قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الصادر في 17 مارس الماضي، باعتبار السنغال خاسرة للمباراة النهائية بالانسحاب، واعتماد النتيجة بثلاثة أهداف دون مقابل لصالح المغرب.

وكانت لجنة الاستئناف قد قبلت طعن المغرب، وألغت قرار لجنة الانضباط، معتبرة أن سلوك المنتخب السنغالي يندرج ضمن أحكام المادتين 82 و84 من لائحة البطولة.

وسجلت "الكاس" الطعن السنغالي في 25 مارس، ضد كل من الاتحاد الإفريقي والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. ويطالب الاتحاد السنغالي بإلغاء القرار وإعلانه فائزا بالبطولة، بحسب بيان سابق للمحكمة.

وكان المنتخب السنغالي قد فاز على المغرب بهدف دون مقابل بعد التمديد في النهائي الذي أقيم بالرباط في يناير الماضي.

وشهد اللقاء مغادرة لاعبي السنغال أرض الملعب احتجاجا على احتساب ركلة جزاء للمغرب، قبل عودتهم واستكمال المباراة.

واستمعت المحكمة إلى مرافعات الأطراف في جلسة عقدتها بلوزان في 8 أكتوبر الماضي.

وشددت المحكمة في إعلانها الأخير على أن المعلومات الصادرة عبر قنواتها وحدها تعد رسمية، وأن أي إعلان بشأن القضية سينشر على موقعها الإلكتروني.

وأضافت أنها ستوقف التواصل مع وسائل الإعلام بشأن القرار إلى حين إعلانه رسميا، من دون الكشف عن مضمونه أو نتيجة الطعن.