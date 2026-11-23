دخل فريق المدرب هانز فليك اللقاء ببداية متعثرة استغلها فياريال بأفضل صورة؛ إذ افتتح تاجون بوكانان التسجيل في الدقيقة الخامسة مستفيدا من خطأ دفاعي لفيرمين لوبيز، قبل أن يضاعف الدولي الكندي تاني أولواسيي النتيجة بعد دقيقتين فقط بتسديدة قوية إثر تمريرة متقنة من ألبرتو موليرو.

ورغم محاولات برشلونة للعودة، أهدر لامين جمال فرصة تقليص الفارق بإضاعته ركلة جزاء ارتطمت بالقائم في الدقيقة 23.

انتفاضة الشوط الثاني

انقلبت الموازين تماما في النصف الثاني بفضل الإصرار الكبير للاعبي برشلونة وتراجع مستوى فياريال البدني؛ فقد أشعل جيرارد مارتين شرارة العودة برأسية في الدقيقة 57 بعد عرضية متقنة من بيدري.

ولم تمر سوى أربع دقائق حتى أدرك فيرمين لوبيز التعادل (د 61) مختتما هجمة جماعية بدأت بانطلاقة دفاعية مميزة من رافينيا لإحباط مرتدة للخصم، وانتهت بتمريرة حاسمة من جمال.

أكمل برشلونة مهمته الصعبة في غضون 10 دقائق فقط، عندما أرسل لامين جمال كرة عرضية حولها مدافع فياريال، باو نافارو، بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يختتم نافارو ليلته السيئة بتلقي البطاقة الصفراء الثانية والطرد في الوقت المحتسب بدل الضائع.

أشاد مدرب برشلونة، هانز فليك، بالروح القتالية لفريقه خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، قائلا: "أداؤنا في الشوط الثاني كان لا يُصدق، الرغبة في العودة وتسجيل الأهداف كانت رائعة، وعندما نلعب بهذه الطريقة ينال الإرهاق من المنافس".

كما خصّ لاعب الوسط بيدري بثناء استثنائي مؤكدا: "أداؤه اليوم من بين الأفضل، لقد سيطر على خط الوسط، وتحكم في إيقاع اللعب، وزاد من وتيرة المباراة بشكل مذهل".

رفع برشلونة رصيده إلى 36 نقطة في المركز الأول، محافظا على فارق النقاط الثلاث أمام غريمه ريال مدريد الفائز على سيلتا فيغو، السبت، بينما تجمد رصيد فياريال عند 15 نقطة في المركز التاسع.