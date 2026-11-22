وحسم المنتخبالمصري المباراة بهدفين في الشوط الأول، إذ افتتح أحمد صفوت التسجيل في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف خالد مختار الهدف الثاني في الدقيقة 33.

وحصدت مصر أول ثلاث نقاط لها في البطولة، لتصعد إلى المركز الثاني، متقدمة بالمواجهة المباشرة على قطر التي تراجعت إلى المركز الثالث بالرصيد نفسه.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، فازت اليونان على بنما بنتيجة 2-1، لترفع رصيدها إلى ست نقاط وتضمن التأهل إلى دور الـ32، فيما بقيت بنما في المركز الأخير دون نقاط.

وكان المنتخب المصري قد استهل مشواره بالخسارة أمام اليونان 1-2، بينما فازت قطر على بنما بهدفين دون رد في الجولة الأولى.

وتواجه مصر منتخب بنما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، فيما تلتقي قطر مع اليونان، لحسم بقية حسابات التأهل.