ورغم الظروف الصعبة، نجح تاميز أمودان في تحقيق مفاجأة بفوزه على الأستاذ الكبير الألماني فينسنت كايمر، الذي كان يحتل آنذاك المركز السابع عالميًا، وفق تقرير لشبكة CNN.

لكن وراء هذا الإنجاز قصة أسرة أعادت ترتيب حياتها بالكامل من أجل موهبة طفلها، في بلد يشهد طفرة غير مسبوقة في صناعة أبطال الشطرنج.

أسرة تغير حياتها

بدأ تاميز ممارسة الشطرنج بمشاهدة أبناء عمومته الأكبر سنًا. وعندما بلغ الرابعة، أصر على المشاركة في بطولة محلية، رغم اعتراض والده الذي خشي أن يخسر أمام أطفال أكبر منه.

وقرر الأب اختباره بنفسه، لكن المفاجأة كانت خسارته أمام ابنه الصغير.

وفي البطولة المحلية، لاحظ سائق حافلة يعمل مدربًا للشطرنج موهبة الطفل، وعرض تدريبه مجانًا، لتبدأ رحلة الأسرة مع اللعبة.

لكن تطوير موهبة تاميز تطلب السفر المتكرر للمشاركة في البطولات، وهو ما شكل عبئًا ماليًا على والديه.

وفي عام 2024، حصل الطفل على منحة للالتحاق بأكاديمية هاتسون للشطرنج في مدينة سيفاكاسي بولاية تاميل نادو، إحدى أبرز المؤسسات المتخصصة في إعداد المواهب الهندية.

وانتقل مع والدته إلى المدينة، بينما بقي والده وشقيقته في مسقط رأس الأسرة، على مسافة تقارب 350 كيلومترًا.

واستمر الانفصال أكثر من عام، قبل أن يترك الأب وظيفته وينتقل إلى عمل جديد في أكتوبر ليصبح قريبًا من أسرته.

وقال الأب لشبكة CNN: "المخاطر والتضحيات أمر يقدمه كل أب وأم من أجل أطفالهما".

الشطرنج بدلا من المدرسة

داخل الأكاديمية، التي تضم نحو 50 طالبًا، يتلقى الأطفال تدريبا مكثفا خمسة أيام أسبوعيا، يشمل تحليل المباريات وحساب النقلات والتنافس في بطولات تدريبية.

ولا تُدرّس الأكاديمية سوى الشطرنج، بينما يتلقى تاميز المواد المدرسية الأخرى في المنزل بمساعدة والدته.

ويخضع المتقدمون لشروط صارمة، أبرزها أن يكون اللاعب ضمن أفضل 30 طفلًا على المستوى الوطني في فئته العمرية.

ويرى المدير الفني للأكاديمية، فيشنو براسانا، الذي سبق أن درب بطل العالم الهندي دوماراجو غوكيش، أن تاميز يمتلك قدرة استثنائية على فهم العلاقات المعقدة بين قطع الشطرنج.

لكن هذا النوع من التدريب يثير تساؤلات بشأن الثمن الذي يدفعه الأطفال مقابل السعي المبكر إلى الاحتراف.

فالتخصص في سن صغيرة يعني ساعات طويلة من التدريب، ووقتًا أقل للدراسة التقليدية والأصدقاء والأنشطة المعتادة.

ويقر المدرب بوجود سلبيات لهذا المسار، لكنه يعتبره استثمارا في بناء شخصية الطفل، وليس مجرد محاولة لصناعة بطل رياضي.

الهند تصنع أبطال العالم

تأتي قصة تاميز ضمن تحول أوسع تشهده الهند، التي أصبحت من أبرز القوى العالمية في الشطرنج.

ففي عام 2024، أصبح الهندي دوماراجو غوكيش أصغر بطل للعالم في تاريخ اللعبة، بعدما انتزع اللقب في الثامنة عشرة من عمره.

ويقول بطل العالم السابق فيسواناثان أناند، الذي أصبح أول أستاذ كبير هندي عام 1988، إن نجاح اللاعبين يرتبط غالبا بتضحيات أسرهم.

وأضاف لشبكة CNN "أقول دائما إن وراء كل لاعب هندي عظيم أحد الوالدين المنهكين".

وتشهد الهند توسعًا في أكاديميات التدريب والبطولات والاستثمارات المرتبطة بالشطرنج، بما يوفر فرصا متزايدة لاكتشاف المواهب الصغيرة.

حلم أكبر من عمره

أصبح تاميز الآن في التاسعة، ويعيش مع أسرته في منزل متواضع بمدينة سيفاكاسي، تحيط به الكؤوس والجوائز التي حصل عليها.

ورغم اعترافه بافتقاد أصدقائه وأقاربه وحياته السابقة، فإنه يؤكد أنه يستمتع بالتدريب ويريد مواصلة تطوير مستواه.

وعندما سُئل عن طموحه، أجاب بثقة "أريد أن أكون الأصغر سنًا في كل شيء".

ثم حدد هدفه، أن يصبح أصغر أستاذ كبير في العالم خلال عام، وأصغر بطل للعالم خلال عامين.