وتعد هذه المواجهة الثانية بينه مصر وقطر في تاريخ البطولة، بعد 39 عاما من لقائهما الوحيد في نسخة كندا 1987، والذي انتهى بفوز قطر 1-0 بهدف عبدالله حسن في الدقيقة 21، في مباراة أقيمت يوم 12 يوليو 1987 في تورونتو بكندا، أمام 13,500 متفرج.

يدخل المنتخب القطري المباراة متصدرا المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على بنما 2-0 في الجولة الأولى (أول انتصار له في النهائيات منذ نسخة 1999)، بينما يسعىالمنتخب المصري لتعويض خسارته أمام اليونان 1-2، والتي شهدت طرد مهاجمه دانييل تامر في الدقيقة 23.

ويقود قطر المدرب الإسباني ألفارو ميخيا، فيما يتولى حسين عبداللطيف قيادة مصر.

وقال مدرب قطر، إن مواجهة مصر ستكون اختبارا صعبا يتطلب التركيز والثقة.

وأعرب عن سعادته بالفوز على بنما، لكنه شدد على ضرورة طي الصفحة والتركيز على المباراة المقبلة.

كما وجه رسالة للجماهير القطرية بضرورة دعم اللاعبين صغار السن، مؤكدا أن المساندة الجماهيرية تمنحهم ثقة إضافية.