وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 33 نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف برشلونة المتصدر، الذي يلتقي في وقت لاحق، الأحد، مع فياريال في الجولة ذاتها. في المقابل، تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 13 نقطة في المركز 13.

بدأ سيلتا فيجو المباراة بجرأة هجومية واضحة، وتمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 6 عبر بابلو دوران، بعد تمريرة عرضية أرضية من فيليوت سفيدبيرج. وأكدت تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) صحة الهدف رغم احتجاجات لاعبي ريال مدريد.

بعد الهدف، فرض ريال مدريد سيطرته على مجريات اللعب بحثا عن التعادل، وكاد برناردو سيلفا أن يهز الشباك برأسية في الدقيقة 14، تلتها محاولات من جود بيلينغهام وأردا غولر.

وفي الدقيقة 35، تألق الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في التصدي لانفراد محقق من إلياكس موريبا.

وقبل نهاية الشوط الأول، تحصل كيليان مبابي على ركلة جزاء في الدقيقة 38 لكنه أهدرها بعد تسديدها خارج المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم سيلتا بهدف نظيف.

تغييرات حاسمة.. وهدف قاتل

مع انطلاق الشوط الثاني، أجرى الجهاز الفني لريال مدريد تغييرات تكتيكية في الدقيقة 56 بإشراك الثلاثي فينسيوس وفيديريكو فالفيردي ومارك كوكوريلا دفعة واحدة، مما منح الفريق سرعة وحيوية على الأطراف.

وبعد 10 دقائق فقط، أثمر الضغط المدريدي عن هدف التعادل في الدقيقة 66 عبر جود بيلينغهام، بعد تمريرة متقنة من مبابي اخترقت الدفاع.

ومع اتجاه المباراة نحو التعادل، نجح البديل كارلوس إسبي في خطف هدف الفوز لريال مدريد في الدقيقة 85، بعد متابعة كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ليضعها في شباك سيلتا فيغو ويمنح فريقه 3 نقاط ثمينة.