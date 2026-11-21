ويقام الرالي تحت رعاية الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتنظيم من منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية ومجلس أبوظبي الرياضي، على مسار يبلغ طوله 1931 كيلومترا، ينطلق من مدينة العين ويختتم فيها للمرة الأولى، وسط منافسة على ألقاب السائقين والصانعين والدراجات النارية.

وتبدأ منافسات اليوم الأول بالمرحلة التأهيلية للدراجات النارية في وادي المسعودي، على مسار دائري يبلغ طوله 7 كيلومترات بين الكثبان الرملية، حيث تحدد نتائجها أولوية اختيار مراكز الانطلاق للمرحلة الأولى المقررة الإثنين، وهي الأولى من 5 مراحل يتضمنها الرالي.

وتكتسب مراكز الانطلاق أهمية خاصة، نظرا إلى التحديات الملاحية التي تواجه المتسابقين، لا سيما المنطلقين في المراكز الأولى.

وفي المقابل، تخوض أطقم السيارات تجاربها التحضيرية من الساعة 12 ظهرا حتى 4 عصرا، لإجراء الاختبارات النهائية على مركباتها قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وتفتح قرية الجماهير في حديقة الصيانة التابعة لبلدية مدينة العين أبوابها أمام الزوار الأحد، من الساعة 9 صباحا حتى منتصف الليل، وتتيح للجمهور التعرف إلى أجواء الرالي ومركبات المنافسات، إلى جانب مشاهدة عروض لسيارات الدفع الرباعي ومقتنيات تاريخية لرياضة المحركات.

وتضم المعروضات مجموعة من سيارات "تويوتا" للدفع الرباعي، من بينها سيارة "لاند كروزر FJ" الجديدة، التي تعرضها تويوتا الإمارات ضمن أحدث طرازاتها في السوق المحلية، إلى جانب سيارتين تاريخيتين من المجموعة الخاصة لمحمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، هما "تويوتا سيليكا"، التي أحرز بها لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات ضمن المجموعة "ب" عامي 1986 و1987، و"فورد إسكورت"، التي حقق بها 4 ألقاب إضافية في بطولة الشرق الأوسط للراليات خلال تسعينيات القرن الماضي.

ويتضمن برنامج اليوم الأول جلسة لتوقيع التذكارات ولقاء الجماهير مع أبرز السائقين والدراجين، من الساعة الخامسة حتى الخامسة والنصف مساء، تعقبها مراسم الانطلاقة الاحتفالية أمام مبنى بلدية مدينة العين، من الساعة السادسة حتى الثامنة مساء، إيذانا ببدء 5 أيام من المنافسات في إمارة أبوظبي.

وتكتسب نسخة عام 2026 أهمية خاصة، إذ تستضيف مدينة العين انطلاقة الرالي وختامه للمرة الأولى، بعد انضمامها إلى مساره عام 2025، لتكون بذلك نقطة انطلاق المنافسات ومحطة حسم ألقاب بطولتي العالم للراليات الصحراوية للسيارات والدراجات النارية.

وقال جاك برنت، المدير العام لتويوتا ولكزس الإمارات، إن رالي أبوظبي الصحراوي يمثل منصة لإبراز مهارات المتسابقين في الراليات الصحراوية، معربا عن اعتزاز الشركة بدعم الحدث بصفتها الشريك الرسمي للسيارات، وتطلعها إلى استقبال الجماهير والمتسابقين في مدينة العين مع انطلاق النسخة الخامسة والثلاثين.