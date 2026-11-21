وجاء إعلان الدعم على لسان رئيس الكاف، باتريس موتسيبي، الذي دعا ممثلي الاتحادات الإفريقية الـ54 إلى الوقوف والتصفيق لإنفانتينو، مؤكدا أن القارة تقف موحدة خلف ترشحه لولاية جديدة.

وقال موتسيبي: "لقد كان دائما إلى جانبنا في الماضي، ويمكننا الاعتماد عليه دائما"، مضيفا: "خلال السنوات الخمس الماضية، تمكنت من ملاحظة مدى تفانيه العميق في تطوير كرة القدم بإفريقيا".

وتابع رئيس الكاف أن إنفانتينو أعلن تخصيص 25 مليون دولار لكل اتحاد من الاتحادات الإفريقية الـ54 اعتبارا من الأول من يناير 2027، قبل أن يخاطبه قائلا: "يمكننا الآن الوقوف والتصفيق للتعبير عن دعمنا لجياني إنفانتينو. أنت مرشحنا".

وكان إنفانتينو حاضرا في الجمعية العمومية، إلى جانب منافسه الفرنسي فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الذي اختار أبوجا لتكون أول محطة في حملته الانتخابية، بالنظر إلى الثقل الانتخابي للقارة الإفريقية التي تمتلك 54 صوتا، أي أقل بصوت واحد فقط من أوروبا.

لكن حضور ديالو تراجع أمام الاهتمام الذي حظي به الرئيس الحالي للفيفا، الذي استقبل بتصفيق حار، فيما ظهر المرشح الفرنسي واقفا خلال لحظة التصفيق دون أن يظهر وهو يشارك فيه، بحسب المشاهد المنقولة مباشرة، إذ بدا منشغلا بتعديل ربطة عنقه.

وألقى إنفانتينو كلمة استمرت نحو 20 دقيقة، استعرض خلالها حصيلته على رأس الفيفا، وأشاد بتطور كرة القدم الإفريقية، قائلا إن القارة حصلت على 10 مقاعد في كأس العالم 2026، مقارنة بخمسة مقاعد سابقا، مضيفا: "هذا لأنكم تستحقون ذلك".

كما قال مخاطبا الاتحادات الإفريقية: "أموال الفيفا هي أموالكم"، مؤكدا استمرار شراكته مع القارة ودعم طموحاتها في تطوير كرة القدم.

ويأتي الموقف الإفريقي امتدادا لدعم معلن لإنفانتينو من جهات كروية أخرى، إذ جدد اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، الذي يمتلك 10 أصوات، واتحاد الاتحادات العربية لكرة القدم، الذي يمثل 22 صوتا، دعمهما لرئيس الفيفا الجمعة.

وكان ديالو قد أعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي قبل أقل من أسبوع، على أن تجرى الانتخابات في 18 مارس 2027، في سباق يواجه فيه إنفانتينو، الذي يسعى إلى ولاية جديدة على رأس الهيئة الكروية العالمية.