وكان أحد المشجعين قد نشر مقطعا مصورا التقط بواسطة طائرة مسيرة حلقت فوق مركز كارينغتون التدريبي، وأظهر لاعبي مانشستر يونايتد خلال الحصة التدريبية، وحمّل الفيديو لاحقا على يوتيوب عبر حساب يحمل اسم "سي.سي أوفرفيو".

وجاء ذلك بالتزامن مع أول حصة تدريبية يقودها المدرب الجديد ماوريسيو بوتشيتينو يوم الخميس.

وقال مشغل الطائرة، في بيان نشره الجمعة، إنه يدرك الآن أن تصوير المران كان تصرفا غير مقبول، حتى وإن كان التحليق بالطائرة المسيرة متوافقا مع اللوائح المعمول بها.

وأضاف: "كان هدفي الوحيد توثيق الظهور الأول لماوريسيو بوتشيتينو بزي مانشستر يونايتد التدريبي وإتاحته للمشجعين".

وتابع: "أقرّ تماما بأن ما فعلته كان خاطئا، وأعتذر إلى مانشستر يونايتد وماوريسيو بوتشيتينو واللاعبين. وآمل ألا يكون لما حدث أي تأثير على نتائج المباريات".

وأوضح أنه افترض، عن طريق الخطأ، أن اللقطات ستقتصر على تدريبات الإحماء، وأن الحصة ستكون متاحة للتغطية الإعلامية بصورة أوسع.

كما نفى وجود أي صلة لليفربول، أو لأي ناد آخر، بقراره تصوير المران، مؤكدا: "لقد حذفت الفيديو من القناة".

وردا على الحادثة، قال مانشستر يونايتد إنه لا يوجد أي اختراق أمني في موقع التصوير، لكن الواقعة قد تكون انطوت على العديد من المخالفات لعدد من القوانين.

ورحب النادي باعتذار مشغل المسيرة وبقراره بحذف اللقطات التي قام بتصويرها.

ووصل بوتشيتينو إلى مانشستر يونايتد هذا الأسبوع بعد رحيله عن تدريب المنتخب الأميركي، ليتولى المسؤولية خلفا لمايكل كاريك، ويبدأ مشواره باختبار صعب أمام ليفربول على ملعب أنفيلد يوم الأحد.

ويعيش نادي "الشياطين الحمر" بداية متعثرة للموسم، إذ يحتل المركز الثامن عشر بعدما حقق فوزا واحدا فقط في أول عشر مباريات، فيما يأتي ليفربول في المركز الرابع.