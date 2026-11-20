وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن فينيسيوس واجه الكثير من الانتقادات في إسبانيا هذا الموسم، حيث سجل هدفا واحدا في 12 مباراة خاضها مع الريال قبل طرده بسبب قيامه بشد شعر أحد لاعبي فياريال في أكتوبر الماضي.

ولم تساعد نتائج الفريق خلال فترة غياب اللاعب البرازيلي في تحسين موقفه، حيث حقق ريال مدريد الفوز في مبارياته الأربع التي غاب عنها بسبب الإيقاف، ومن بينها انتصاره على مضيفه برشلونة في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت الشهر الماضي.

ولكن فينيسيوس البالغ من العمر 26 عاما ذكّر الجميع بقدراته خلال فترة التوقف الدولي، بعدما سجل خمسة أهداف في مباراتين مع المنتخب البرازيلي، وهو ما أثار تساؤلات عديدة بشأن موقفه من المشاركة أساسيا، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مورينيو اليوم الجمعة.

وأوضح مورينيو متحدثا عن فينيسيوس: "سواء بدأ المباراة أساسيا أو جلس على مقاعد البدلاء أو حتى في المدرجات، فإن ذلك لا يغير شيئا. الأمر غريب، فقبل أسبوعين كان الجميع يتحدث عنه وكأن لديه مشكلة كبيرة، والآن، بعد تسجيله تلك الأهداف، لم نتوقف عن الحديث عنه، سواء سيشارك أم لا".

وأضاف: "أعتقد أن الأمر مبالغ فيه. إنه لاعب استثنائي، ونحن نحبه ونحتاج إليه. لا يوجد لاعبون مميزون على حساب الآخرين هنا، ولا أحد يضمن المشاركة أساسيا بشكل تلقائي. الجميع يعمل من أجل الفريق. وهناك أيضا رواية متداولة مفادها أنه يجب أن يرحل لأنه لا يلعب بالقدر الكافي".

وتابع: "يحتاج ريال مدريد إلى تشكيلة قوية، بحيث لا يضطر المدرب إلى القلق بشأن الإصابات".

وكان فينيسيوس قد تحدث خلال فترة التوقف الدولي عن الصعوبات التي واجهها في ريال مدريد، مشيرا إلى أنه تأثر بالخروج المبكر للمنتخب البرازيلي من كأس العالم، إلى جانب التكهنات المتعلقة باحتمال رحيله عن ملعب سانتياغو برنابيو.

وحول ذلك، قال مورينيو: "إنه شاب جلس مع نفسه وراجع تصرفاته. ربما كان بإمكانه الاحتفاظ ببعض تلك التعليقات لنفسه، لكنني لا أحب انتقاد أي شخص لمجرد أنه يتحدث بصراحة".

وأكد أن "الشتاء بدأ الآن، ومعه تبدأ المرحلة الشاقة والحقيقية من الموسم، وهنا يستطيع فينيسيوس إحداث فارق كبير. يمكنه أن يكون حاسما، فهو لاعب يحظى بحب جميع أفراد غرفة الملابس".

وأثنى مورينيو على اللاعب البرازيلي قائلا: "أحيانا يكون هناك لاعبون لا تحبهم غرفة الملابس، ولا يشعر زملاؤهم بأنهم جزء حقيقي من المجموعة، لكن فينيسيوس على النقيض تماما".

ويبدأ ريال مدريد منافسات نهاية الأسبوع متأخرا بفارق ثلاث نقاط خلف غريمه ومتصدر الترتيب برشلونة، ويمكنه معادلة رصيده من النقاط إذا لعب أولا، ولكن مورينيو قال إن فريق سيلتا فيغو، الذي يحتل المركز الحادي عشر، ينبغي عدم الاستهانة به.

واختتم مورينيو تصريحاته قائلا: "سيلتا فيغو فريق أفضل بكثير مما يوحي به رصيده من النقاط. تغلب علينا بالفعل في الموسم الماضي، كما أنه يشارك في البطولات الأوروبية، وربما كلفته تلك المشاركة خسارة بعض النقاط، لكن هذا العامل لن يكون موجودا غدا".