ووصل بوكيتينو، البالغ من العمر 54 عاما، إلى مانشستر، الأربعاء، لبدء مهامه الجديدة مدربا للفريق.

وفي أول مقابلة له بعد توليه المنصب، كشف المدرب الأرجنتيني عن توقعاته من لاعبيه، في ظل سعي الفريق للخروج من منطقة الهبوط في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وقال بوكيتينو في تصريحات للقناة الإعلامية الرسمية للنادي: "إنه لشرف كبير أن أكون مدربا لمانشستر يونايتد، وأعتقد أننا لا نستطيع إضاعة الوقت".

وأضاف: "علينا أن نكون مستعدين للمنافسة يوم الأحد. الآن ليس الوقت المناسب للتفكير في الراحة أو النوم".

وتابع: "يجب أن نكون جاهزين، وأن نحضر كل شيء لضمان خوض المباراة في أفضل حالة ممكنة على ملعب أنفيلد".

وعقب وصوله إلى مانشستر يونايتد، تحدث بوكيتينو عن فلسفته في التعامل مع اللاعبين، مؤكدا ضرورة دعم المجموعة الحالية ومساعدتها على تقديم أفضل مستوياتها.

وحول ذلك، قال بوكيتينو: "أفضل ما يمكن أن نطلبه هو الاستفادة من اللاعبين الموجودين لدينا، وعلينا أن نحب اللاعبين الذين نمتلكهم".

وشدد على أنه: "يجب أن ندعم اللاعبين، وأن نوفر لهم جميع الأدوات التي تساعدهم على تقديم أفضل أداء ممكن".

وأشار إلى أن: "الأمر الآن يتعلق بتحمل المسؤولية، والبدء في العمل، ومنح اللاعبين الفرصة لترجمة كل مواهبهم إلى أداء فعلي على أرض الملعب".

وأكد المدرب الأرجنتيني أنه يحظى بدعم كامل من إدارة مانشستر يونايتد وملّاك النادي قائلا: "أشعر بكل الدعم. نحن نشعر بالدعم الكامل من المدير والمسؤولين عن النادي والملاك. والآن يقع على عاتقنا تقديم ما يتوقعونه منا"، حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

واختتم بوكيتينو تصريحاته قائلا: "لدينا تصور واضح لما ينتظره النادي منا، ونريد أن نكون على مستوى المتطلبات والتوقعات التي يفرضها ناد بحجم مانشستر يونايتد".