وقال ريال مدريد في بيان رسمي: "توصل ريال مدريد وأوريليان تشواميني إلى اتفاق لتمديد عقد لاعبنا، الذي سيبقى مرتبطا بالنادي حتى 30 يونيو 2032".

وكان لاعب الوسط الدفاعي، البالغ من العمر 26 عاما، قد عانى من تراجع في جاهزيته البدنية مطلع الموسم، إثر إصابة تعرض لها في أعلى الفخذ خلال كأس العالم، قبل أن يستعيد مكانه في التشكيلة الأساسية تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويخوض تشواميني، الذي سبق له اللعب مع موناكو الفرنسي وتخرج من أكاديمية بوردو، موسمه الخامس مع ريال مدريد.

ونجح الدولي الفرنسي في التتويج بثمانية ألقاب مع النادي الملكي، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني عام 2024.