وحل "أسود الأطلس" في المركز الخامس برصيد 1809.37 نقطة، مقابل المركز السابع في التصنيف السابق، ليعزز صدارته للمنتخبات العربية والإفريقية.

وحافظت إسبانيا على صدارة التصنيف، تلتها الأرجنتين وفرنسا وإنجلترا، فيما تقدم المغرب إلى المركز الخامس.

وجاءت البرازيل والبرتغال وبلجيكا وهولندا وكولومبيا خلف المنتخب المغربي، لتكتمل بها قائمة المنتخبات العشرة الأولى عالميا.

ويضيف هذا الترتيب محطة جديدة إلى مسار المنتخب المغربي، الذي بلغ نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر، في أول إنجاز من نوعه لمنتخب عربي وإفريقي.