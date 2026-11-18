وقال سكالوني، خلال مؤتمر صحفي عقده قبل المباراة الودية التي يخوضها المنتخب الأرجنتيني، وصيف بطل العالم، أمام كوستاريكا: "إذا أراد المجيء إلى هنا، فلن تكون هناك أي مشكلة على الإطلاق".

وفي إشارة إلى رحيل والتر صامويل عن الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني بنهاية العام الجاري، أضاف سكالوني: "الآن، بما أن والتر سيرحل، حسنا، فليأت ميسي إذن"، حسبما نقل موقع "ترانسفير ماركت" الرياضي.

وأعرب سكالوني الذي كان قد مدد مؤخرا عقده مدربا للمنتخب الأرجنتيني حتى نهاية كأس العالم 2030، عن اعتقاده بأن ميسي سيواصل ممارسة كرة القدم حتى بعد انتهاء عقده الحالي مع إنتر ميامي، بل وربما يستمر إلى ما بعد عام 2030.

وحول ذلك قال سكالوني: "سيواصل اللعب، حتى بعد عام 2030. صحيح أنه أعلن بالفعل عدم استمراره مع المنتخب الوطني، لكنني آمل أن يواصل مسيرته لاعبا لكرة القدم لأطول فترة ممكنة".

اعتزال ميسي

كان ميسي، البالغ من العمر 39 عاما، قد أنهى مسيرته الدولية مع المنتخب الأرجنتيني بعد خسارة "راقصي التانغو" نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا.

وحقق النجم الأرجنتيني في كأس العالم 2022 بقطر أكبر إنجاز في مسيرته الكروية، بعدما قاد منتخب بلاده إلى التتويج باللقب العالمي الذي طال انتظاره.

لكن المنتخب الإسباني حرمه من تكرار هذا الإنجاز خلال كأس العالم التي أقيمت الصيف الماضي في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعدما تغلب على الأرجنتين في المباراة النهائية.

وعلى مستوى الأندية، لا يزال ميسي مرتبطا بعقد مع إنتر ميامي الأميركي يمتد حتى نهاية عام 2028.