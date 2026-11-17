ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، فيما وصل منتخب مالاوي إلى 4 نقاط، ليبقي على آماله في المنافسة قبل الجولتين الأخيرتين.

وسيطر منتخب مصر على فترات طويلة من المباراة، لكنه افتقد الدقة أمام المرمى. وأهدر مرموش فرصتين مبكرتين، قبل أن يوجه محمود حسن تريزيجيه ضربة رأس ضعيفة إلى أحضان الحارس جورج تشيكوكا في الدقيقة 28.

وفي المقابل، تصدى مصطفى شوبير لضربة رأس خطيرة من لويد نجاليوا قبيل نهاية الشوط الأول، ليحافظ على نظافة شباكه.

وتواصل إهدار الفرص المصرية بعد الاستراحة، إذ سدد مرموش في أقدام أحد المدافعين في الدقيقة 62، قبل أن يصيب صلاح القائم الأيسر في الدقيقة 68. ثم تصدى تشيكوكا لمحاولة قريبة من تريزيجيه في الدقيقة 72.

ودفع المدرب علي ماهر بمحمود صابر وإبراهيم عادل، ثم حمزة عبدالكريم وهيثم حسن لتعزيز الهجوم. لكن حارس مالاوي واصل تألقه، وتصدى لتسديدة هيثم حسن في الدقيقة 87، ليحافظ على التعادل حتى النهاية.

ويواجه منتخب مصر أنجولا في لواندا، ثم جنوب السودان في القاهرة خلال مارس المقبل. ويحتاج إلى فوز واحد أو التعادل في المباراتين لضمان التأهل، بصرف النظر عن نتائج مالاوي.

أما مالاوي، فتحل ضيفة على جنوب السودان في الجولة الخامسة، قبل استقبال أنجولا في الجولة السادسة والأخيرة.